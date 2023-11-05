النشرة الدينية| علي جمعة يوضح رأيين حول من بنى المسجد الأقصى.. مرصد الأزهر: مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة لسيناء ظهر في عام 1971

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى التي تهم المواطنين ويسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذه النشرة الدينية.



"مرصد الأزهر": مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة لسيناء ظهر في عام 1971

