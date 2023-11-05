جامعة الأزهر تستقبل لجان الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمراجعة الخارجية

لاعتماد كلياتها وبرامجها..

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه استقبل- رفقة الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجه البحري- زيارات المراجعة الخارجية التي تقوم بها فرق المراجعة الخارجية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأوضح أن ذلك، جاء، بحضور الدكتورة راجية طه نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم الأزهري، والدكتور عطية السيد مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة للتعليم المستمر.

وأشار الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن زيارات فرق المراجعة تتضمن زيارة (تجديد اعتماد) لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة، وزيارة اعتماد برامجي لبرنامج الدراسات الإفريقية بكلية اللغات والترجمة بالقاهرة، إضافة إلى زيارة اعتماد برامجي لبرنامجي: (الوثائق – والمكتبات) بكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر، أن الأسبوع المقبل سيتضمن زيارة فرق المراجعة للاعتماد المؤسسي؛ لاعتماد مؤسسي لكليتي: الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، إضافة إلى زيارة اعتماد برامجي لبرنامجي: (هندسة المناجم والفلزات - وهندسة البترول) بكلية الهندسة للبنين بالقاهرة.

وأضاف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه بجانب ذلك، ستستقبل الجامعة فرق المراجعة، يوم 26 من نوفمبر الجاري؛ لزيارة ومراجعة برنامجي: (الفيزياء الحيوية - والفيزياء الخاصة) بكلية العلوم للبنات بالقاهرة.

ونوهب بأن الهيئة ستختتم زيارة الفصل الدراسي الأول 2023 – 2024م، بزيارة تجديد الاعتماد المؤسسي لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، يوم 17 من ديسمبر 2023.

جاء ذلك بحضور عمداء كليات “اللغة العربية، اللغات والترجمة، الدراسات الإنسانية للبنات”، ومديري وحدة ضمان الجودة بالكليات الثلاث.