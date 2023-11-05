عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لاعتماد كلياتها وبرامجها..

جامعة الأزهر تستقبل لجان الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمراجعة الخارجية

صدى البلد

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه استقبل- رفقة الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجه البحري- زيارات المراجعة الخارجية التي تقوم بها فرق المراجعة الخارجية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأوضح أن ذلك، جاء، بحضور الدكتورة راجية طه نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم الأزهري، والدكتور عطية السيد مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة للتعليم المستمر.

وأشار الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن زيارات فرق المراجعة تتضمن زيارة (تجديد اعتماد) لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة، وزيارة اعتماد برامجي لبرنامج الدراسات الإفريقية بكلية اللغات والترجمة بالقاهرة، إضافة إلى زيارة اعتماد برامجي لبرنامجي: (الوثائق – والمكتبات) بكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر، أن الأسبوع المقبل سيتضمن زيارة فرق المراجعة للاعتماد المؤسسي؛ لاعتماد مؤسسي لكليتي: الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، إضافة إلى زيارة اعتماد برامجي لبرنامجي: (هندسة المناجم والفلزات - وهندسة البترول) بكلية الهندسة للبنين بالقاهرة.

وأضاف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه بجانب ذلك، ستستقبل الجامعة فرق المراجعة، يوم 26 من نوفمبر الجاري؛ لزيارة ومراجعة برنامجي: (الفيزياء الحيوية - والفيزياء الخاصة) بكلية العلوم للبنات بالقاهرة.

ونوهب بأن الهيئة ستختتم زيارة الفصل الدراسي الأول 2023 – 2024م، بزيارة تجديد الاعتماد المؤسسي لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، يوم 17 من ديسمبر 2023.

جاء ذلك بحضور عمداء كليات “اللغة العربية، اللغات والترجمة، الدراسات الإنسانية للبنات”، ومديري وحدة ضمان الجودة بالكليات الثلاث.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

بعد الهجوم عليه.. بيومي فؤاد يتحدى الجمهور برد فعل صادم

ترشيحاتنا

تطويق كامل.. جيش الاحتلال يزعم بدء دخول قواته مدينة غزة خلال 48 ساعة

إكتشافات بترولية جديدة .. خبير يعلن مفاجأة سارة للمواطنين

إجراء عاجل من لبنان ضد إسرائيل بعد مقتل مدنيين في غارة للاحتلال

اتجاه لـ رحيل أوسوريو عن الزمالك وفسخ العقد بالتراضي| إعلامي يكشف مفاجأة

خبير في العلاقات الدولية: استمرار الحرب يحمي نتنياهو والحكومة الإسرائيلية المتطرفة

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز يوميا؟

بعد الهجوم عليه.. بيومي فؤاد يتحدى الجمهور برد فعل صادم

باستخدام فمه ويده .. مشهد مأساوي لأب فلسطيني يبحث عن أولاده تحت أنقاض غزة

لوك مختلف .. نور الزاهد تثير ضجة بظهورها| شاهد

فيديو

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ