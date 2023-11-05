سعرات حرارية منخفضة ومفيدة لعظام الأطفال .. طريقة عمل هريسة باللبن

الهريسة طبق من أطباق الحلويات التي يتناولها الكثير من الاشخاص للتحلية، ويعشق تناوله الكبار والصغار ويجب الحرص على كميات قليلة منها أو خفض كمية السكر والسمن المستخدمة في صنعها، واستخدام الحليب الخالي من الدسم لخفض نسبة السعرات الحرارية فيها، ومن فوائدها، المحافظة على صحة العظام والأسنان وحمايتها من التسوس لاحتواء الحليب على عنصر الكالسيوم وفيما يلي خطوات عمل هريسة باللبن.

طريقة عمل هريسة باللبن

المقادير:

‏- ½ 1 كوب سميد خشن

‏- 1 كوب جوز هند

‏- 1 كوب زبادي

‏- ½ كوب سميد ناعم

‏- ½ كوب سمن مذاب

‏- 1 معلقة صغيرة بيكينج صودا

‏- 2 كوب قطر جاهز

‏- كاجو - حسب الرغبة

الطريقة:

أخلطي في وعاء السميد الخشن مع السميد الناعم وجوز الهند والبيكينج باودر.

إحدثي فجوة داخل المزيج واسكبي فيها السمن والزبادي.

قلبي جيداً حتى تتداخل المكونات ثم اخلطي المزيج في صينية فرن مدهونة بالقليل من الطحينة.

بواسطة سكين حاد قطعي المزيج الى مربعات متساوية الحجم.

وزعي بعض حبات الكاجو في كل مربع ثم أدخلي الصينية الى فرن محمى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية حتى ينضج المزيج ويتحمر.

أخرجي الصينية من الفرن واسقيها مباشرةً بالقطر. أتركيها حتى تبرد ثم قطعيها وقدميها.