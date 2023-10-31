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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل ساندوتش البرجر في البيت مثل المطاعم

صدى البلد

طريقة عمل البرجر من أسهل الطرق التي يمكن تحضيرها وعملها في المنزل، بمكونات بسيطة، وتوفيرًا للمال وبدلًا من شرائه من محلات الطعام، يمكنك تحضير البرجر في منزلك لتسعدي أفراد عائلتك وأطفالك على وجه الخصوص وهذا ما سيقدمه لك الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك….

طريقة عمل البرجر في البيت:

المقادير:
½ كيلو لحمة مفرومة

 – ½ ملعقة صغيرة قرفة

 – 2 فص ثوم مفروم

 – رشة ملح

 – رشة فلفل أسود

 – بصلة مفرومة

 – بهارات البرجر

 – ¼ كوب ماء 

– طماطم مقطعة شرائح

 – خس 

– زيت للتحمير 

– كوب ونصف فول صويا.
طريقة التحضير:
- احضري وعاء وضعي فيه ماء ثم أضيفي الفول الصويا، وأنقعيه لمدة ساعة تقريبًا.
- الآن صفي الفول الصويا، وضيفي اللحم المفروم والثوم والبصلة والبهارات والملح والفلفل ورشة قرفة.
- أفرمي جميع المكونات معًا حتى تصبع عجينة ناعمة.
- أفردي كيس بلاستيك وأدهني عليه زيت، ثم أفردي العجينة عليه، وغطيها بكيس بلاستيك آخر مدهون بالزيت، وبعدها استخدمي النشابة وأفردي بها العجينة.
- بعد الفرد قطعي العجينة على شكل دوائر.
- ضعي العجينة المقطعة داخل الفريزر لمدة ساعة، ثم أخرجيها من الفريزر وحمريها مباشرة في الزيت.
- قدمي البرجر مع خبز كيزر وبطاطس وطماطم وخس وكاتشب، لتصنعي ساندوتش برجر مثل المطاعم

 

ساندوتش برجر ساندوتش طريقة عمل البرجر لحمة مفرومة

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