الزمالك يفسخ عقد أوسوريو .. ومفاجأة بشأن هوية المدرب الجديد

كشف الإعلامي الرياضي محمد عراقي، الموقف النهائي، بشأن رحيل المدير الفني لزمالك خوان كارلوس أوسوريو.

وقال عراقي فى بث مباشر عبر حسابه علي فيسبوك " مصادر من داخل اجتماع مجلس إدارة الزمالك المنعقد حاليا قرر إقالة أوسوريو وجهاز المعاون بعد النتائج الأخيرة للفريق.

وأضاف "أن هناك اجماع من جانب أعضاء مجلس الزمالك على ضرورة إقالة الكولومبي من منصبه في ظل الأخطاء المتكررة.

واكد "ان معتمد جمال أقرب المرشحين لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي"

وتلقي الزمالك الهزيمة الثانية علي التوالي بعد الخسارة أمام زد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.