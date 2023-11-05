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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فن أيه اللي بتقدمه.. عمر حسن يوسف يفتح النار على بيومي فؤاد

بيومي وعمر حسن
بيومي وعمر حسن

شن الفنان عمر حسن يوسف هجوما على الفنان بيومي فؤاد، عقب انتشار فيديو له وهو يهاجم زميله الفنان محمد سلام، بعد اعتذار الأخير عن بطولة مسرحية "زواج اصطناعي"، التي تعرض حاليًا بموسم الرياض تضامنًا مع أحداث غزة.

وكتب "نجل الفنان حسن يوسف"، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "فن إيه اللي بتقدمه، ده انت عامل بتاع ١٠٠ فيلم هابط و اخرهم ال طلعت عملته علي المسرح ".

IMG_٢٠٢٣١١٠٥_٢٠٤٢٣٧
IMG_٢٠٢٣١١٠٥_٢٠٤٢٣٧


وتصدر الفنان بيومي فؤاد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب هجومه المتواصل على زميله الفنان محمد سلام، حيث خرج على جمهوره بالسعودية عقب عرضه أولى ليالي مسرحية "زواج اصطناعي" يتهكم على فيديو محمد سلام، الذي اعتذر من خلاله على الاشتراك في نفس المسرحية؛ لأنه لا يستطيع أن يرقص ويغني وهناك أبرياء يقتلون يوميا بغزة.

وقال بيومي: "على فكرة محمد سلام ما مشيش علشان الفيديو والهبل ده.. أنا اللي مشيتوا".

واليوم انتشر له فيديو جديد وهو يهاجم محمد سلام ويقول: "من حقك تعتذر عن المسرحية، بس مش من حقك إنك تغلط في فنك، احنا ما بنجيش علشان نضحك حضراتكم، احنا بنقدم فن، فن مصري، وأنتم بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا".

وتابع: "شيء عظيم إن الفنان يكون له جمهور في كل الدول، شيء عظيم إني أتصور مع شاب سعودي، وأتصور مع سيدة سعودية وهي تعلم إني مصري، أنا بشرف بلدي، وهنا هحاول أخفف على رجل أنقذ موقف وكان رجل قدها اسمه محمد أنور"

واختتم: "أنا فنان مصري ولي الشرف، جيت المملكة العربية السعودية ولي الشرف، كتر خيركم، احنا بنتعب ونشقى علشان نقدم فن، ولو الموضوع كده، يبقي فيه فنانين من أيام نجيب الريحاني لحد محمد أنور المفروض ينتحروا، إحنا بنقدم فن".

 

IMG_٢٠٢٣١١٠٥_٢٠٤٢٣٧
IMG_٢٠٢٣١١٠٥_٢٠٤٢٣٧
IMG_٢٠٢٣١١٠٥_٢٠٣٩٠٩
IMG_٢٠٢٣١١٠٥_٢٠٣٩٠٩

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