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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس قطاع الإرشاد الزراعي : برامج توعية للمزارعين حول استخدام التقنيات الحديثة

الدكتور علاء عزوز
الدكتور علاء عزوز

استعرض الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، عدد من الخطوات التى تم اتخاذها  بشأن ترشيد استخدام مياه الري، وذلك من خلال عدد من خلال تطبيق نظام الرى الحديث، وتحديث وصيانة التربة، وتطوير الإرشاد الزراعي.

استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب سالم شتيوى بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري.


وأوضح عزوز أن المتغيرات الأخيرة في العالم كشفت عن أزمة نقص كميات المياه، وهو ما دفعنا لتعظيم الاستفادة من كميات المياه الحالية وفي نفس الوقت العمل علي زيادة التوسع الزراعى أيضا بشكل أفقي وكذلك بشكل رأسي وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الجديدة واستنباط أصناف جديدة.


وتابع عزوز،: تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين ( وزارة الموارد المائية والرى  – وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى – وزارة المالية – البنك الأهلى المصرى – البنك الزراعى المصرى ) لتطوير وتحديث الري بمحافظات الوادى والدلتا بهدف  توفير تمويل تكاليف تأهيل المساقي وتجهيزها و توفير تمويل تكاليف التحول إلي إستخدام شبكات الري الحديث، وتقديم الدعم الفنى من خلال المختصين بوزارتى الموارد المائية والري والزراعة وإستصلاح الأراضي لتأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث .


وأكد عزوز  أن الهدف من تطوير منظومة الري وتحديثها فى النشاط الزراعي تحقيق  الإستفادة القصوى من وحدتي الأرض والمياة .


وأشار إلي أن أهداف تطوير وتحديث منظومة الري على المستوى القومى، تقليل زمن الرى و توفير كميات الأسمدة وتقليل التكاليف.


وأعلن عن إعداد حزمه من البرامج الإرشادية لتوعية الزراع وتدريبهم على التقنيات الحديثة للزراعة باستخدام اساليب الرى المطور والحديث، وإصدار النشرات الفنية الخاصة بتطبيق أساليب الرى الحديث وتأثيره على المحاصيل الزراعية المختلفة.

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