أستاذ العلوم السياسية: الجهد المصري في القضية الفلسطينية يعود لعقود بعيدة

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن دور مصر في تقديم الدعم والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة يعود لعقود بعيدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الجهد المصري في القضية الفلسطينية يعود يعود لـ1948 ومصر تقف مع الإخوة الفلسطينيين في مختلف المراحل والتحديات في وقت الحرب والسلم.

وأشار إلى أن مصر خاضت معركة السلام في المنطقة وهي أول دولة عربية تبرم معاهدة للسلام في المنطقة، واستمرت الجهود المصرية عبر فترة زمنية طويلة في هذه الأزمة الأخيرة.

وأكد أن مصر القيادة والدولة تبذل جهودا كبيرة ومقدرة منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، عبر المحور السياسي الذي يتمثل في إيجاد حل نهائي للمشكلة التي طال أمدها، وهو السلام العادل المتمثل في حل الدولتين.