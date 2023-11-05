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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ثبات أم زيادة| موقف أسعار تذاكر القطارات بعد قرار تسعير المنتجات البترولية

اسعار تذاكر القطارات
اسعار تذاكر القطارات بعد تحريك البنزين

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن اسعار القطارات، بعدما قررت لجنة التسعير تحريك أسعار البنزين بجميع انواعة، مع الاحتفاظ بأسعار السولار في الوقت الحالي.

اسعار تذاكر القطارات بعد تحريك البنزين 

تظل أسعار تذاكر القطارات أيضا كما هي بدون زيادة لعدم زيادة السولار تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي .

وجاءت الاسعار كالتالي : 
 

-سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى سوهاج والعكس، 220 للدرجة الأولى و155 جنيها للتذكرة الدرجة الثانية في قطارات vip و130جنيها للدرجة الأولى و100 جنيه للتذكرة الدرجة الثانية بقطارات المكيفة الإسباني.

-سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى قنا والعكس، 265 جنيها للدرجة الأولى و175 جنيها للدرجة الثانية في القطارات المكيفة vip، أما سعر تذكرة القطارات المكيفة الإسباني الدرجة الأولى 155 جنيه، والدرجة الثانية 115 جنيه.

-سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى الأقصر 2023، الدرجة الأولى 280 جنيها، و190 للدرجة الثانية على القطارات المكيفة vip، أما سعر تذكرة القطارات المكيفة الإسباني الدرجة الأولى 165 جنيها و120 جنيها للدرجة الثانية.

-سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى أسوان والعكس، الدرجة الأولى 335 جنيها، و215 جنيا للدرجة الثانية على القطارات vip أما سعر تذكرة القطارات المكيفة الإسباني من القاهرة إلى أسوان 2023 الدرجة الأولى 200 جنيه للدرجة الأولى، و145 جنيها للدرجة الثانية.

-سعر تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى بني سويف 2023، المكيفة 60 جنيها والثالثة العادية 35 جنيها.

اسعار تذاكر القطارات

-سعر تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى المنيا 2023، المكيف 85 جنيها، و45 العادي الثالثة.

-سعر تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى أسيوط 2023، المكيف 105 جنيهات والعادي 60 جنيها.

--سعر تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى سوهاج 2023 المكيف 120جنيها، العادي 65 جنيها.

-سعر تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى قنا 2023، المكيف 135 جنيها و75 العادي.

اسعار تذاكر القطارات

--سعر تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى الأقصر 2023، المكيف 150جنيها، و80 جنيها العادي.

سعر تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى أسوان 2023، المكيف 170 جنيها للتذكرة و100 جنيه العادي.

 

-سعر تذكرة قطارات التالجو من القاهرة إلى أسيوط،350 جنيها للدرجة الأولى، و250 للدرجة الثانية.

-سعر تذكرة القطارات التالجو من القاهرة إلى سوهاج، 500 للدرجة الأولى، و300 جنيه للدرجة الثانية.

-سعر تذكرة القطارات التالجو من القاهرة إلى قنا، 550 جنيها للتذكرة الأولى، و350 للدرجة الثانية-

- سعر تذكر القطارات التالجو من القاهرة إلى الأقصر، 600 جنيه للدرجة الأولى، و400 للدرجة الثانية.

اسعار تذاكر القطارات

وبحسب المسافة يتحدد سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وإليكم سعر تذكرة القطارات المكيفة:

-سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى بني سويف، 100 جنيه للدرجة الأولى و70 جنيها للدرجة الثانية للقطارات vip، أما القطارات الإسباني، 60 جنيها للدرجة الأولى، 45 جنيها للتذكرة الدرجة الثانية.

-سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى المنيا، 155 جنيها للدرجة الأولى و115 للدرجة الثانية في قطارات المكيفة vip، و90 جنيها للدرجة الأولى و70 جنيها للدرجة الثانية في قطارات المكيفة الإسباني.

-سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى أسيوط، 195 جنيها للدرجة الأولى و135 جنيها للتذكرة الدرجة الثانية، في قطارات vip، و120جنيها للدرجة الأولى، و80 للدرجة الثانية في قطارات المكيفة الإسباني.

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