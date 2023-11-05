مدرب أجنبي.. شوبير يفجر مفاجأة حول خليفة أوسوريو في قيادة الزمالك

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، أن إدارة نادي الزمالك بدأت التفاوض مع مدرب أجنبي ليخلف “أوسوريو”.

وكتب “شوبير”، عبر حسابه الشخصي فيس بوك، "‏بدء التفاوض مع مدرب أجنبي لقيادة الزمالك في الفترة القادمة".

وتلقي الزمالك الهزيمة الثانية علي التوالي بعد الخسارة أمام زد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.