هايدنهايم يفوز على شتوتجارت بهدفين نظيفين في الدوري الألماني

حقق هايدنهايم فوزا ثمينا على ضيفه شتوتجارت بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الأحد/ على ملعب فويت أرينا في إطار الجولة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجله هدفي هايدنهايم كل من يان شوبنر في الدقيقة 70 وتيم كلينيست بالدقيقة 90.

الفوز رفع رصيد هايدنهايم إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر وبفارق الأهداف عن كل من فيردر بريمن صاحب المركز الثاني عشر وعن بوروسيا مونشجلادباخ صاحب المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد شتوتجارت عند 21 نقطة في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

ويتصدر باير ليفركوزن الدوري الألماني برصيد 28 نقطة وبفارق نقطتين عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني.