حلمي النمنم: قيام الدولة الفلسطينية الضمانة الوحيدة لبقاء إسرائيل.. فيديو

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن دولة الاحتلال عرضت على الرئيس الراحل محمد أنور السادات أن تحصل مصر على قطاع غزة، ولكن "السادات" رفض هذا الأمر، حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية، وتنتهي فكرة إنشاء الدولة الفلسطينية بلا رجعة.



وتابع "النمنم"،خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن البعض يطالب بإدخال الجيش المصري إلى قطاع غزة ، وهذا إن حدث ، فسيكون الجيش المصري وفقًا للقانون الدولي قوة احتلال، وسيكون مرفوضا من الشعب الفلسطيني أيضًا، لأن الشعب الفلسطيني يريد أن يتحرر، ولا يريد أن يستبدل الاحتلال بقوة احتلال أخرى حتى إذا كانت عربية.



ولفت إلى أن هناك الكثير من الحروب المشتعلة في العالم مثال الصراع في السودان المشتعلة منذ شهر أبريل، والحرب الروسية الأوكرانية التي تدخل في عامها الثالث، وهذا يعني ان الحروب الآن تستمر بصورة كبيرة ، ولا تنتهي في عدة أسابيع مثل السابق.



ولفت إلى أن أمن دولة الاحتلال لن يتحقق إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، معقبًا: "الضمان الوحيد لبقاء دولة الاحتلال هو قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة والاستقلال على أراضي 1967،ودون ذلك فلن يتحقق الأمن الإسرائيلي حتى إذا أرسلت أمريكا كل أساطيلها إلى دولة الاحتلال".