مستقبل وطن يناقش استعدادات دعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية

مع قرب فترة الدعاية

عقدت الأمانة المركزية لمستقبل وطن، اجتماعا لمناقشة استعدادات للحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة في إطار دعم الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاسيما مع اقتراب انطلاق فترة الدعاية الانتخابية.

وشارك في الاجتماع النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم ، النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والأمناء المساعدون، وأمناء الأمانات النوعية المركزية.

واكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم المركزي، قدرة حزب مستقبل وطن، على حشد ملايين الناخبيين في جميع محافظات مصر.

وعرض خلال الاجتماع جدول المؤتمرات التي ستنظمها الأمانة المركزية، مؤكدا على حضور كافة أعضاء الأمانة المركزية للمؤتمرات الجماهيرية للمحافظات خلال فترة الدعاية الانتخابية.

وطرح الحضور عددا من المقترحات لدعم رؤية حزب مستقبل وطن لمساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي والآليات التنظيمية، فضلا عن دعم خطة الحزب قي تنظيم مؤتمرات جماهيرية حاشدة تليق بحجم مستقبل وطن واستنادا للمسئولية الوطنية للحزب خلال الفترة المقبلة.