مرتضى فضحه .. ميدو معلقا على واقعة فتوح : "أنا كنت فاكر نفسي فاجر"

انفعل أحمد حسام ميدو، بسبب تصرف أحمد فتوح ومحمد صبحي، ومصطفى الزناري ثلاثي الزمالك ومغادرة الثلاثي معسكر مباراة زد.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنا كنت فاكر نفسي فاجر، لكن لما سمعت قصة فتوح والزناري ومحمد صبحي اكتشفت إن لا أنا مش فاجر" ، "أنا معملتش كدة في معسكر أي ماتش، ولا عملت كدة بالبجاحة والفُجر ده"

وقال ميدو "أحمد فتوح ده مرة وقف في وسط أوضة لبس الزمالك، واعترف وقال اعتراف معين، ووقتها مرتضى منصور فضحه"



ووجه أحمد حسام ميدو تحية خاصة لـ عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كل التحية لعبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، كادر محترم ويستحق المساندة"



واختتم: "عبد الواحد تعامل مع الأزمة بشكل رائع، ويستحق بالفعل مساندة جماهير الزمالك وشابو مجلس حسين لبيب، وكل الزملكاوية انهاردة فرحانين بالقرارات دي