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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود الخواجة يفتح النار على "فتوح": الزمالك صنع نجوميته ولن يقف على رحيله

صدى البلد

فتَحَ محمود الخواجة نجم نادي الزمالك السابق "النار" على ثلاثي الزمالك المتمرد أحمد فتوح، مصطفى الزناري، والحارس محمد صبحي، عقب خروجهم من قائمة الأبيض لمواجهة زد التي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بخسارة القلعة البيضاء بنتيجة 1 – 2 على ستاد القاهرة الدولي.

وقال الخواجة في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية "TeN":

" ما فعله الثلاثي أحمد فتوح، مصطفى الزناري، ومحمد صبحي لا يليق بلاعبي كيان كبير بحجم الزمالك، حيث تسبب هؤلاء اللاعبين في إحداث بلبلة داخل الفريق قبل مباراة هامة مثل زد".
وأضاف: " الزمالك صاحب الفضل على أحمد فتوح، وهو من صنع نجوميته حينما تعاقد معه من أحد أندية حلوان بمبلغ 13 ألف جنيه، وساهم في إبراز نجوميته وتواجده بالمنتخب الوطني"

وتابع: " الزمالك لن يقف على رحيل أي لاعب وعلى رأسهم أحمد فتوح، ومثلما صنع الأبيض نجوميته سيصنع نجومية غيره، فالكيان الكبير لا يقف على لاعب، وعلى مر العصور رحل العديد من النجوم واعتزل البعض الآخر، ولم يتأثر الأبيض".

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