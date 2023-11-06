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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اقتحامات واعتقالات واشتباكات عنيفة.. الاحتلال الإسرائيلي ينتشر بشكل واسع بـ فلسطين

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن هناك اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها مدينة طوباس.

 

وأضافت وسائل الإعلان الفلسطينية، أن الشبان الفلسطينيون يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الجبل الشمالي بـ نابلس.

 

كما أشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة وتنفذ حملة مداهمات واعتقالات.

 

وعلى جانب آخر، قالت وسائل الإعلام الفلسطينية، إن قوات الاحتلال تداهم منزل معروف الرفاعي مسؤول الإعلام في محافظة القدس وتعتقله في بلدة عناتا بـ القدس.

وأضافت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم شعفاط شمال القدس وتشن حملة اعتقالات واسعة.

ووفقا للمصادر الفلسطينية، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية شارع الهوجا وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، كما وقع شهيدان على الأقل جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا في شارع العجارمة وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن هناك اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بـ قطاع غزة.

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