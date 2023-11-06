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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكسيوس: الإنزال الجوي الأردني بغزة تم بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي والولايات المتحدة

المساعدات الطبية
المساعدات الطبية الأردنية

أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي، أن الإنزال الجوي الذي قامت به القوات الجوية الأردنية بتقديم المساعدات الطبية إلى المستشفي الميداني الأردني في غزة، تم بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي وبعلم الولايات المتحدة.

وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن القوات الجوية الأردنية أسقطت جواً "مساعدات طبية عاجلة" إلى مستشفى ميداني أردني في غزة مع تزايد التحذيرات بشأن نقص الإمدادات في المستشفيات المكتظة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقالت القوات المسلحة الأردنية في بيان لها، إن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني قامت بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات لـ المستشفى الميداني الأردني في غزه، والذي أوشكت امداداته على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

الملك عبدالله: القوات الجوية تمكنت من إسقاط مساعدات طبية للمستشفى الأردني بغزة

بيان عاجل من الجيش الأردني بشأن إرسال المساعدات الطبية إلى غزة

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