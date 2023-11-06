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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش الأردني بشأن إرسال المساعدات الطبية إلى غزة

المساعدات الطبية
المساعدات الطبية الأردنية

أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" نقلا عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأثنين، بأنه وفقا لتوجهات الملك عبد الله الثاني، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات لـ المستشفى الميداني الأردني في غزه، والذي أوشكت امداداته على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأضاف المصدر العسكري الأردني، أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة.

ووفقا له، تؤكد القوات المسلحة الأردنية أن المستشفى الميداني الأردني مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في قطاع غزة.

ومنذ قليل، أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن القوات الجوية الأردنية تمكنت هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية عاجلة جوًا لـ المستشفى الميداني الأردني بـ غزة.

وقال العاهل الأردني عبر حسابة على منصة إكس: "قام أفراد قواتنا الجوية الشجعان، عند منتصف الليل، بإسقاط مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة". 

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