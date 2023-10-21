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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قمة مصر الدولية للسلام .. الملك عبدالله يغادر الأردن متوجها إلى القاهرة

صدى البلد

قالت مصادر إعلام أردنية اليوم السبت، إن الملك عبدالله الثاني غادر أرض الوطن متوجها إلى مصر ليرأس الوفد الأردني المشارك في قمة القاهرة للسلام التي تعقد في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة.
ومنذ قليل، قالت وكالة "رويترز"، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصل إلى القاهرة للمشاركة بالقمة الدولية للسلام.
تستضيف مصر مؤتمر دولي (قمة القاهرة الدولية للسلام)، اليوم السبت الموافق 21 أكتوبر؛ لبحث الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة، مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تسهم فى وقف التصعيد الجاري، وللتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ فى التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.
تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى قمة القاهرة الدولية للسلام، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى أولاف شولتس، في قصر الاتحادية الرئاسى بالقاهرة، الأربعاء، معربًا عن أمله فى أن تساهم القمة فى وقف التصعيد فى غزة، وقال الرئيس السيسي: “تناولت مع المستشار شولتس القمة التى دعت لها مصر، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام وأكدنا أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تساهم فى وقف التصعيد الجاري، حقنا لدماء المدنيين، وللتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ فى التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام”.

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