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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الملك عبدالله: القوات الجوية تمكنت من إسقاط مساعدات طبية للمستشفى الأردني بغزة

المساعدات الطبية
المساعدات الطبية الأردنية

أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأثنين، أن القوات الجوية الأردنية تمكنت هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية عاجلة جوًا لـ المستشفى الميداني الأردني بـ غزة.

وقال العاهل الأردني عبر حسابة على منصة إكس: "قام أفراد قواتنا الجوية الشجعان، عند منتصف الليل، بإسقاط مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة". 

وأضاف الملك عبدالله الثاني: "وهذا واجبنا لمساعدة إخواننا وأخواتنا الذين أصيبوا في الحرب على غزة، وسنكون دائما هناك من أجل إخواننا الفلسطينيين".

https://x.com/KingAbdullahII/status/1721301905731633533?s=20

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