أول تعليق من الأردن على التصريحات الإسرائيلية بشأن توجيه ضربة نووية لغزة

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، التصريحات الإسرائيلية بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة باعتبارها دعوة للإبادة الجماعية.

وقالت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، في بيان: “تدين الوزارة التصريحات العنصرية التحريضية والاستفزازية الصادرة عن أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، باعتبارها دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها، وتحريضاً مداناً على القتل وارتكاب جرائم الحرب، إلى جانب الجرائم التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، إن “مثل هذه التصريحات تمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيداً خطيراً يتطلب من المجتمع الدولي العمل فوراً على التصدي له، والتصدي لخطاب الكراهية، من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلتين، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وفي وقت سابق من اليوم، وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، التصريحات التي أدلى بها وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، بشأن ضرب قطاع غزة بقنبلة ذرية، بـ"العنصرية الهمجية".

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي اليوم، الأحد، هذه التصريحات إعلانا صريحا وإقرارا واضحا بما تقوم به دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين على امتداد الجغرافيا وتحديدا المذابح التي ترتكب يوميا ضد المدنيين في قطاع غزة.

وأوضحت أنها انعكاس واضح لحملات التحريض التي ينادي بها أركان الحكم في إسرائيل لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانها، وصفعة قوية لجميع الدول التي تناشد إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين.