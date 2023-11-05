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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برلماني عن تهديد إسرائيل بقصف غزة بقنبلة نووية : المجتمع الدولي في صمت رهيب..فيديو

غزة
غزة

علق الدكتور عبد الله مبروك عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب على تهديد إسرائيل بإستخدام قنبلة نووية لقصف غزة ، قائلاً:"المجتمع الدولي في حالة صمت رهيب، إحنا مستنيين إيه لوقف الإطلاق، يجب أن يتم وقف إطلاق النار فوري"

إسرائيل لا تعتمد إلا سياسة الأمر الواقع


وأضاف  عبد الله مبروك خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "DMC"، هناك دعم لا متناهي من إمريكا و دول الغرب لـ إسرائيل، مؤكداً أنه يجب أن يكون هناك موقف حاسم للعرب، بوقف إطلاق النار الفوري.

 

وتابع:"إسرائيل لا تعتمد إلا سياسة الأمر الواقع ، و سياسة المواقف الحاسمة ، وهذا ما قامت به مصر حيث طالبت بموقف ثابت منذ بداية الأزمة"

 

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