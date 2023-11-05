عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

6 ملايين رسالة.. جيش الاحتلال يجدد دعوات التهجير القسري لسكان غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الأحد، نجدد الدعوة لسكان قطاع غزة إلى التوجه جنوبا.

وقال هاجاري في إفادة صحفية، “أرسلنا 6 ملايين رسالة مسجلة لسكان غزة.. ونجدد الدعوة لسكان غزة إلى التوجه جنوبا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن ارتفاع عدد جنوده القتلى منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 30 جنديًا.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قال جيش الاحتلال إن الجندي يوناتان ميمون من أوفاكيم قُتل خلال القتال ليلاً في قطاع غزة.

منذ 7 أكتوبر|استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل جراء غارات الاحتلال على غزة

أولوية قصوى للهدنة.. سلطنة عمان تدين وحشية الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وارتفع عدد جنود الاحتلال القتلى منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 30 جنديًا.

في سياق متصل، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أنها دمرت دبابتين إسرائيليين توغلتا جنوب غرب تل الهوى شمال قطاع غزة.

غزة قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

موضوعات متعلقة

العلاقات عند الصفر.. روسيا تكشف عن ردها بشأن تدخل أمريكا في شئونها

البيت الأبيض: أكثر من 300 أمريكي خرجوا من غزة

الرئاسة الفلسطينية: لا حوار سياسيا مع إسرائيل قبل وقف الهجوم على غزة

برنامج الأغذية العالمي: المساعدات الإنسانية إلى غزة ليست كافية لتلبية الاحتياجات

إصابة العشرات في هجوم مدفعي وجوي بمحيط مستشفى القدس.. ونداء عاجل للمجتمع الدولي

من لبنان.. إصابة إسرائيلي في قصف بصاروخ مضاد للدروع بمستوطنة يفتاح

ميقاتي والعاهل الأردني يشددان على ضرورة وقف الحرب في غزة

تصعيد جديد.. الحرس الثوري الإيراني يهدد بضرب المصالح الأمريكية

ترشيحاتنا

سكنك مبقيش حلم.. إمتلك شقتك وقسط علي 20 سنة وادفع بالتمويل العقاري

القصة الكاملة لهجوم بيومي فؤاد على محمد سلام وحقيقه طرده من المسرحية

حملة بشعار الصليب المقلوب| حرب شنعاء ضد المطاعم المؤيدة لإسرائيل في أمريكا.. والخسائر بالملايين

رايحة على المقبرة.. سؤال يكسر القلب لطفلة خرجت من تحت أنقاض غزة

طلبها الجميع .. ميزة جديدة لتسهيل اجراءات مبادرة سيارات المصريين بالخارج

بالأسود الأنيق.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها | شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك شعر مختلف .. فرح الزاهد تستعرض جمالها | شاهد

عهد الله نجوع نموت وما نرحل.. فيديو مؤثر لأطفال فلسطين من مدرسة بغزة

حذاء غريب.. جورجينا تثير الجدل بصورتها الأخيرة| شاهد

ليست كوميديا سوداء.. مقطع فيديو لمسعفين من غزة يثير الجدل.. شاهد

فيديو

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

من عمق الألم ينشرون الفرحة.. مقطع فيديو لمجموعة أطفال فلسطينيين داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ