6 ملايين رسالة.. جيش الاحتلال يجدد دعوات التهجير القسري لسكان غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الأحد، نجدد الدعوة لسكان قطاع غزة إلى التوجه جنوبا.

وقال هاجاري في إفادة صحفية، “أرسلنا 6 ملايين رسالة مسجلة لسكان غزة.. ونجدد الدعوة لسكان غزة إلى التوجه جنوبا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن ارتفاع عدد جنوده القتلى منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 30 جنديًا.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قال جيش الاحتلال إن الجندي يوناتان ميمون من أوفاكيم قُتل خلال القتال ليلاً في قطاع غزة.

وارتفع عدد جنود الاحتلال القتلى منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 30 جنديًا.

في سياق متصل، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أنها دمرت دبابتين إسرائيليين توغلتا جنوب غرب تل الهوى شمال قطاع غزة.