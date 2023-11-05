منذ 7 أكتوبر|استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل جراء غارات الاحتلال على غزة

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة استشهاد 9770 فلسطينيا، بينهم 4800 طفل جراء غارات الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في مُخيم "المغازي" وسط قطاع غزة

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الإحتلال إسرائيلية، اليوم الأحد، بالضفة الغربية إلى 4 أشخاص.

واستشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في مُخيم "المغازي" وسط قطاع غزة.

في سياق مُتصل، أفادت مصادر بالقطاع بأن طائرات الاحتلال شنت غارات مُكثفة على أحياء غرب وشمال غزة، وألقت قنابل الفوسفور الأبيض المُحرّم دوليًا على تلك الأحياء، خاصة على مخيم "الشاطئ" غرب غزة.