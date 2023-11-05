ميقاتي والعاهل الأردني يشددان على ضرورة وقف الحرب في غزة

التقى رئيس الحكومة اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وشددا على ضرورة وقف الحرب على غزة.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، أكد ميقاتي، في خلال اللقاء الملك عبدالله "ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة ومنع توسع دائرة الصراع في الإقليم".

وتم التشديد على "أهمية إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع للأشقاء في غزة ودعم المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع".



وتناول اللقاء الأوضاع في لبنان، حيث أكد الملك عبدالله "دعم الأردن لجهود الأشقاء اللبنانيين في تعزيز استقرارهم".

ومن جانبه، أشاد الرئيس ميقاتي بجهود الأردن، بقيادة الملك، في الدفاع عن القضايا العربية والعمل نحو السلام والاستقرار".

وشدد ميقاتي، على "ضرورة الاستمرار في الجهود لوقف الحرب في غزة والتوصل الى حل يبقي الفلسطينيين في أرضهم لتبقى قضيتهم حية ويصار الى التوصل الى حل عادل ونهائي".