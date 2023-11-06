أول تعليق من مدحت عبدالهادي بعد إقالته من منصبه في الزمالك

علق مدحت عبد الهادي، المدرب العام لنادي الزمالك، على قرار إقالته من منصبه برفقة المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقال مدحت عبد الهادي عبر قناة أون تايم سبورتس: تعجبت من القرار الصادر برحيلي أنا الوحيد من الجهاز الفني للزمالك، قدمت اعتذارا بعد مباراة زد لحسين السيد، وقلت له لو تريدني أن أستمر حتى مباراة بيراميدز سأفعل ذلك وبعدها سأرحل، وكنت أنتظر ردا ولكني لم أجد ردا حتى تفاجأت بقرار اليوم.

وأضاف مدحت عبد الهادي عبر أون تايم سبورتس: "هؤلاء الناس كانوا يسخرون من المسئولين السابقين لأنهم يتخذون قراراتهم دون توجيه الشكر للراحلين، وها هو نفس الأمر يحدث".

وتابع: أعجبني قرار مجلس الإدارة بشأن عرض فتوح والزناري وصبحي للبيع.. أنا سعيد بالقرار.