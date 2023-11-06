حزب المؤتمر: تهديد إسرائيل باستخدام النووي ضد الفلسطينيين اعتراف بامتلاك السلاح المحرم

اعتبر الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، ورئيس المكتب التنفيذى، ما صرح به احد وزراء الحكومة الاسرائيليه المسئوله بالامس عن التهديد والدعوة لاستخدام السلاح النووي ضد الفلسطينين هو اول اعتراف بامتلاك بل والتفكير فى استخدام اسلحة نوويه ضد المدنيين فى فلسطين.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، ان تصريحات الوزير الصهيوني تستوجب الوقوف امام هذا التصريح عالميا وان يتخذ العالم موقفا صارما مع دوله مغتصبه تهدد المدنيين الامنين باستخدام اسلحة نوويه وان يكون هناك موقف كما اتخذ من قبل العالم ضد العراق من قبل بحجة وجود اسلحة نوويه بها ان هذا التصريح تصريح خطير ويهدد الامن العام للمنطقه كلها.

وأكد الدكتور مجدي مرشد ، انه لا يجب ان يمر هذا التصريح من قبل القوى العالميه ومن المؤسسات العالميه من مجلس امن وامم متحده دون موقف يتخذ وفعل لوقف وجود واستخدام مثل هذه الاسلحة فى ايدى هذه الدويلة التى لا تعترف بقوانين ولا قرارات عالميه ولا التزامات دوليه.