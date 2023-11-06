بدء عودة خدمات الاتصال للعمل تدريجيًا في غزة

أفادت وكالة "صفا" الفلسطينية، ببدء عودة خدمات الاتصال للعمل بشكل تدريجي، في مختلف مناطق غزة.

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن بدء عودة خدمات الاتصال (الثابت والخلوي والإنترنت) للعمل بشكل تدريجي في مختلف مناطق قطاع غزة بعد فصلها من جانب الاحتلال.

على جانب آخر، من المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، غدًا الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا آخر لمناقشة آخر التطورات في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال المتحدث باسم بعثة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: "في ضوء الوضع المتدهور في غزة والهجوم على مستشفى الشفاء والهجمات المتكررة على مخيم جباليا للاجئين دعت الإمارات العربية المتحدة والصين إلى عقد مشاورات مغلقة غدًا في تمام الساعة 3 مساء".

ومنعت الانقسامات في مجلس الأمن الهيئة من القيام بأي شيء أكثر من مجرد عقد اجتماعات للحديث عن الحرب.

وفشلت العديد من القرارات التي تدعو إلى "التوقفات الإنسانية" في الحصول على الأصوات اللازمة من أجل تمريرها.