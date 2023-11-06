عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مرصد الأزهر: الاحتلال يكمم الأفواه ويمارس قمعه البربري ضد الفلسطينيين

انتهاكات الكيان الصهيوني
انتهاكات الكيان الصهيوني

يواصل الكيان الصهيوني تكميم الأفواه وقهر الفلسطينيين، وكبح حريتهم في التعبير عن أنينهم من نير هذا الاحتلال الغاشم بكل أساليبه، سواء قمعية أو قوانين جائرة زائفة لا تستند إلى أي شرعية.

ومنذ عام 1948م والكيان الصهيوني يمارس تهديداته لفلسطيني الداخل المحتل عام 1948م، إزاء إظهار أي شكل من أشكال الدعم والمساندة لإخوانهم في الأراضي الفلسطينية بشكل عام، وقطاع غزة المحاصر خاصة إبان العدوان الإرهابي وحرب الإبادة التي يشنها عليه الكيان الصهيوني، ويستغلها لتمرير مخططاته في تهجيرهم من أراضيهم، في إطار تغريبة فلسطينية ثانية.

ومن هذا التهديد والاضطهاد ما يعاني منه طلاب في الجامعات الصهيونية، والأطباء والممرضين في المستشفيات والمراكز الطبية؛ فمنذ السابع من أكتوبر الماضي تم تطبيق إجراءات تعسفية وتأديبية لنحو 100 شخص، واعتقال آخرين وحرمانهم من الدراسة لنشرهم -بأي وسيلة؛ سواء مطبوعة أو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي- ما يدعم القضية الفلسطينية وتعاطفهم مع إخوانهم في غزة العزة.

ولا يقتصر الاضطهاد وقمع الحريات على رفع لافتات لدعم القضية الفلسطينية فحسب، بل يمتد إلى متابعة منشوراتهم على صفحات التواصل، وتفاعلاتهم وحتى متابعة صفحات تنشر منشورات تتعاطف مع القضية الفلسطينية، أو نشر آيات قرآنية تدعو إلى الصبر، وسرعان ما يتم اعتقالهم من قبل شرطة الاحتلال، وملاحقتهم من قبل إدارات الجامعات.

كما تتزايد حدة التحريض الصهيوني وقمع الفلسطينيين يومًا بعد يوم، ويصل تكميم الأفواه إلى المستشفيات؛ حيث يتم طرد وتسريح الأطباء واعتقالهم إذا ما أظهروا الدعم إخوانهم. فبسبب نشر جملة "لا غالب إلا الله" تم اعتقال الفنانة وطبيبة الأعصاب دلال أبو أمنة، وأطلق سراحها بشروط مقيدة قمعية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطينية "عهد التميمي" الناشطة في مجال حقوق الإنسان لدعها الشعب الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي منذ اندلاع العدوان على غزة، وهو الأمر الذي قوبل بالتهليل من الوزير المتطرف "إيتمار بن جفير" الذي وجه التحية للقوات الصـ.هيـ.ونية نتيجة اعتقال عهد من قرية النبي صالح، داعيًّا إلى عدم التسامح مع الفلسطينيين في غزة ومؤيديهم.

إن الكيان الصهيوني يرى في تعاطف الفلسطينيين مع إخوانهم ضد حرب الإبادة والمجازر من خلال نشر صور الأطفال والنساء والعجائز ضحايا إرهابه الغاشم تقويض للاحتلال وزواله؛ لذلك فهو يمارس كل أنواع القمع ضدهم، ويطلق عليهم قطعان المستوطنين ليعربدوا ويعتدوا عليهم، فهناك حالة تحريض وتكميم أفواه غير مسبوقة يعانون منها.

ويشير مرصد الأزهر إلى أن الاحتلال يكرر ذلك مع الأقصى المبارك ورواده؛ فمنذ بداية عملية طوفان الأقصى وهو يعمل على تحييد دور المسجد، وإبعاده عما يدور في غزة من حرب إبادة، ومنع المصلين من التفاعل مع الأحداث وإرسال رسائل الدعم لإخوانهم في غزة.

وعلى الرغم من بطش الاحتلال وبربريته، واستعراض قوته الزائفة التي لا تظهر إلا في وجه المدنيين العُزل والأطفال والنساء، إلا أنه ما زال يخشى أي صوت فلسطيني مطالب باستعادة وطنه الأسير، خاصة من فلسطيني الداخل المحتل، وهو خوف الغاصب من صحوة صاحب الحق التي ستأتي عاجلًا أم آجلًا.

الفلسطينيين الكيان الصهيونى الاحتلال الأراضى الفلسطينية غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساخراً من العقوبة.. أول رد فعل لـ فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على فيديو بيومي فؤاد.. شاهد

مرتضى فضحه .. ميدو معلقا على واقعة فتوح : "أنا كنت فاكر نفسي فاجر"

تحذير من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن حالة الطقس الغد

أول رد من أحمد فتوح على قرار إدارة الزمالك بعرضه للبيع

ترشيحاتنا

رئيس الحكومة الفلسطينية: وزير التراث الإسرائيلي يريد أن يرى هيروشيما جديدة في غزة

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

الخارجية الصينية : نبذل قصارى جهدنا لاستعادة السلام في فلسطين

بقذائف الياسين 105.. المقاومة تكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة اليوم

"الوزراء".. السيناريوهات المحتملة لمستقبل النظام العالمي وتحليل أبعاده وانعكاساته محليًا وعالميًا

وزير إسرائيلي: نقاتل عدو عنيد ونخوض معه معارك صعبة جدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر| بأسهل الخطوات

ملابس هيفاء وهبي في أحدث ظهور تثير ضجة| شاهد

إطلالة رضوي الشربيني تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

على الفطار .. طريقة عمل البان كيك

فيديو

ضرب غزة بقنبلة ذرية.. تعليق وزير بحكومة الاحتلال يثير الجدل| شاهد

منتج ليس مصريا.. الهلال الأحمر يرد على فيديو شحنة بسكوت التمر منتهي الصلاحية

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ