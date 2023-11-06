شاهد .. أحمد السقا من كواليس مسلسل جولة أخيرة

يواصل الفنان أحمد السقا تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل الجولة الأخيرة، والمقرر عرضه علي إحدى المنصات العالمية خلال الفترة القادمة.

وظهر السقا في كواليس العمل مع احد العاملين في المسلسل ، حيث يقوم حاليا بالتصوير في دولة لبنان.

مسلسل جولة أخيرة" يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كلاً من: أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، حنان سليمان، صفاء الطوخى، سحر رامى وضيفة الشرف حنان مطاوع.

ومن ناحية اخرى يخوض الفنان أحمد السقا سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل العتاولة من إخراج أحمد خالد موسى ويشاركه البطولة الفنان طارق لطفي وباسم سمرة.

والمسلسل يتكون من 30 حلقة وهو من تألیف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى ومن المقرر بدء التصوير بعد الاستقرار على باقى طاقم العمل.