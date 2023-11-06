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ديني

اليوم .. دورة تدريبية متخصصة في "الإسعافات الأولية" لطالبات زراعة الأزهر

دورة الإسعافات الأولية
دورة الإسعافات الأولية

عقد مشروع "سفراء الأزهر" دورة تدريبية في "الإسعافات الأولية" لعدد خمسة وستين طالبة من كلية الزراعة للبنات بالقاهرة، حاضر فيها أ.د/ فاطمة عز الرجال -الأستاذ المساعد بكلية التمريض بجامعة الأزهر.

دورة تدريبية متخصصة في "الإسعافات الأولية" لطالبات زراعة الأزهر

أوضحت أ.د فاطمة عز الرجال، في محاضرتها للمتدربين أهداف الإسعافات الأولية، ومنها الحفاظ على حياة المصاب ومنع تدهور حالته وتقليل الألم.

وبينت أهمية حقيبة الإسعافات الأولية في كل موقع لكونها الطريق الصحيح لإجراء الإسعافات بطريقة علمية ووفق القواعد التي يجب أن يتبعها المسعف حتى يحافظ على حياة المصاب.

وفي نهاية الورشة قدمت د. فاطمة بعض الإرشادات التي يجب أن يتعلمها الجميع حتى يكون لديه الدراية لإجراء الإسعافات الأولية لحين وصول الطبيب المختص.

وقامت المتدربات بإجراء بعض الإسعافات الأولية عمليا للتأكد من استعابهم للإرشادات التي وجهت لهم أثناء المحاضرة، جاء ذلك بحضور د. أماني جاد الله - مسئول مشروع سفراء الأزهر بكلية الزراعة بنات القاهرة.

يأتي ذلك في إطار الأنشطة التي تقيمها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر؛ لتأهيل شباب الأزهر لسوق العمل من خلال عقد برامج ودورات تدريبية متخصصة في كافة المجالات.

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ورشة "مهارات جوجل" بمقر "خريجي الأزهر" بالتعاون مع مؤسسة "إنجاز مصر"

في إطار اهتمام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بتأهيل طلاب الأزهر لسوق العمل، عقد اليوم مشروع "سفراء الأزهر" ورشة عمل لطلاب كلية الزراعة بنين بالقاهرة، تحت عنوان "مهارات جوجل" بالتعاون مع مؤسسة "إنجاز مصر" بمشاركة ستين متدربا، بحضور أ.د جمال عبد ربه - عميد كلية الزراعة للبنين بالقاهرة، أ.د عاصم كريم - وكيل الكلية للدراسات العليا، أ.د عباس أبو ضيف - مسؤول مشروع سفراء الازهر بكلية الزراعة، وألقى الدكتور جمال عبد ربه، كلمة للمتدربين أكد فيها على أهمية اهتمام كل طالب بتطوير مهاراته حتى يكون مستعدًا لمواجهة التطورات المتلاحقة لسوق العمل الذي تتطلب معرفة وإتقان تكنولوجيا العصر ليدخل فيه بأقدام ثابتة ومهارات متعددة.

أكد وكيل أ.د عاصم كريم، على اهمية التعاون مع المؤسسات التي تتمتع بالخبرات والمصداقية وهو ما نجده في منظمة خريجي الأزهر ومؤسسة إنجاز مصر.

حاضر في الورشة المهندس عمرو الشرابي - المدرب المعتمد من مؤسسة إنجاز مصر.

وخلال محاضراته تناول كيفية تطوير إستراتيجية التعليم على الإنترنت وذلك باتباع عملية الوعي والتفكير وكيفية ضمان فعاليات تصميم المواقع الإلكترونية، كما تناول أدوات التسويق الرقمي المتوفرة وذلك من خلال بعض التطبيقات الإلكترونية التي تساعد المتدرب على الملاحظة والتركيز واتخاذ القرار الصائب.

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