طائرات الاحتلال تستهدف مستشفى الطب النفسي الوحيد في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مستشفى الطب النفسي الوحيد في القطاع.

ويعد مستشفى غزة للطب النفسي هو مستشفى حكومي متخصص في تقديم خدمة الطب النفسي، يقع في مدينة غزة في حي النصر شارع العيون.

وحسب “روسيا اليوم”، أنشئ المستشفى في العام 1980، ويخدم جميع مناطق ومحافظات قطاع غزة، كونه المستشفى التخصصي الوحيد في مجال الصحة النفسية بالقطاع.

وقال مصدر طبي في وقت سابق إن إسرائيل قصفت أيضا مستشفيي النصر للأطفال والرنتيسي بمدينة غزة ما أدى إلى مقتل 8 فلسطينيين.

فيما ذكرت حركة حماس، اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف أكثر من 100 مستشفى ومركز طبي في غزة وأخرج ما يقرب من 16 مستشفى عن الخدمة في القطاع.