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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل : تحديث أسطول القطارات للخطين الأول والثانى للمترو

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن وزارة النقل تولى مشروعاتها العاملة نفس الأهمية التى توليها لتنفيذ مشروعاتها الجديدة حتى تواكب الطفرة الحادثة  فى مجال النقل السككى بالجر الكهربائى "النقل الأخضر" الصديق للبيئة ، حيث وضعت وزارة النقل خطة لتطوير الخطين الأول والثانى للمترو للحفاظ على الأصول وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الإفتراضي لها "أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم وكذلك الوحدات المتحركة" حيث أن الخط الثانى بجميع مكوناته يعمل منذ ما يقرب الربع قرن وقد تقادمت به بعض نظم التحكم والتشغيل وأصبح من الصعوبة توفير قطع الغيار اللازمة.
وأضاف الوزير،خلال مشاركته بمعرض النقل الذكى، أن وزارة النقل تقوم حالياً بتحديث أسطول القطارات للخطين الأول والثانى  لمترو الأنفاق حيث تم التعاقد على توريد 55 قطار مكيف جديد بالإضافة إلى إعادة تأهيل 23 قطار أخر للخط الأول للمترو ، كما تم توريد عدد 6 ‏قطارات وجرارين بالإضافة إلى تحديث وصيانة الـ 39 قطار الذى نحن بصددهم اليوم وتوريد 7 قطارات جديدة أخرى للخط الثاني ليصبح إجمالى القطارات العاملة على الخط 53 قطار وبذلك يصبح زمن التقاطر 105 ثانية بدلاً من 165 ثانية.
وأوضح وزير النقل ان الشركة الإسبانية ستقوم ببذل قصارى جهدها لتقديم كافة التسهيلات لتقديم عرض تمويلى للمشروع من خلال مؤسسات التمويل الاسبانية مثل " FIEM " ليتم دراسته من الهيئة القومية للأنفاق تمهيداً للتعاقد لتجنب أى تدهور فى حالة القطارات ومنع أى أعطال محتملة.
و أضاف الوزير أن أعمال تحديث وصيانة قطارات الخط الثانى للمترو تأتى فى إطار إتجاه الدولة لتوفيركافة سبل الراحة والأمان لمستخدمى المترو وإستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد ركاب الخط والذى ينقل حالياً حوالى 1 مليون راكباً يومياً ، ومن المتوقع أن يزيد إعداد الركاب بالتزامن مع إفتتاح الجزئين الثانى والثالث للمرحلة الثالثة من الخط الثالث والذي سيعمل الخط الثالث بكامل طاقته والذى يتبادل الخدمة مع الخط الثانى فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة .

وشهد الفريق وزير النقل، منذ قليل توقيع مذكرة تفاهم مدتها ثلاثة أشهر لتحديد شروط توقيع عقد بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة كاف الأسبانية ‏ لتحديث وصيانة عدد 39 قطار تعمل على الخط الثانى لمترو الأنفاق لمدة 10 سنوات شاملة قطع الغيار ، وقد قام بالتوقيع من الجانب المصـرى السيـد الدكتور مهندس/ طارق جويلى رئيس الهيئة ‏القومية للأنفاق ومن جانب الشركة الأسبانية السيد / روتزي مونتالفو ايبارجوين الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض النقل الذكي. ‏
المترو، الخط الثاني للمترو، صيانة الخط الثاني للمترو

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