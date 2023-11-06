استشهاد طفل.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف سطح مجمع الشفاء الطبي في غزة

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سطح مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد طفل وإصابة 3 مواطنين فلسطينيين آخرين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن طيران الاحتلال قصف سطح قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي، الذي يعتبر أكبر المستشفيات في قطاع غزة، ما أدى لإصابة مجموعة من الفلسطينيين بجروح، ليعلن لاحقا عن استشهاد طفل.

ويؤوي المستشفى 50 ألف نازح إلى جانب الطواقم الطبية والصحية والمرضى الموجودين داخله، ويعمل مستشفى الشفاء منذ أيام بمولد كهربائي احتياطي، وهو مهدد بالتوقف عن العمل بشكل كامل في حال لم يتم تزويده بالوقود الضروري للاستمرار في عمله.

وهذه هي المرة الاولى، خلال العداون الحالي، التي يستهدف فيها الاحتلال مجمع الشفاء الطبي بشكل مباشر.

وخلال العدوان الحالي على قطاع غزة، قصفت قوات الاحتلال عدة مستشفيات بشكل مباشر كالمستشفى المعمداني الذي ارتكبت فيه مجرزة، إلى جانب قصف محيط مستشفيات: القدس وشهداء الأقصى وناصر والإندونيسي والصداقة التركي.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، النسبة الأكبر منهم أطفال ونساء ومسنين.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، كل المنشآت ولم تسلم المستشفيات أو المساجد أو الكنائس من قصف الاحتلال، حيث ارتكب أكثر من مذبحة على مدار حوالي أربعة أسابيع.

كانت المقاومة الفلسطينية أطلقت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، إلى جانب أسر أكثر من 200 آخرين بينهم مزدوجي الجنسية.