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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إبراهيم الهدهد: مواقف الأزهر لدعم القضية الفلسطينية غصة في حلق الكيان الصهيوني

الملتقى الفقهي لمركز
الملتقى الفقهي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

عقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الاثنين، الملتقى الفقهي الرابع تحت عنوان: «هيئات ومؤسسات الفتوى ودورها في دعم القضية الفلسطينية»، في إطار دعم الأزهر الشريف للقضية الفلسطينية ومعايشته لقضايا الأمة وواقعها، وجهود الدولة المصرية في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق إخواننا في دولة فلسطين الشقيقة، ‏بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.‏

وجه الدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، التحية لمركز الأزهر العالمي، قائلا (أحيي مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في تصديه للفتاوى الشاذة والمتطرفة ذات الأثر السلبي على نصرة القضية الفلسطينية).

وقال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن مواقف الأزهر الشريف الإفتائية بالتزامن مع مراحل القضية الفلسطينية شاهدة على يقظة هذه المؤسسة الأزهرية العريقة، وتأثيرها الإيجابي في وعي المسلمين، وقوة الأزهر الشريف وبياناته بالتزامن مع الأحداث الحالية غُصَّة في حلق الكيان الصهيوني.

وأكد د. مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن الوجود الإسرائيلي في فلسطين لا يستند على حقائق، وأحيي شيخ الأزهر على موقفه الصلب المؤثر والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، مُسلِميه ومَسيحييه، وأقول: إنه موقف له وزنه في العالم كله، وهكذا عهدنا الإمام الطَّيب قويًّا في الحق، ناصرًا للعدل، لا يلين.

وأضاف، الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن العدوان على الشعب الفلسطيني ينافي رسالة الأنبياء الذين جاءوا بالعدل والمساواة، والفتاوى الصهيونية الداعمة للعدوان على الشعب الفلسطيني هى فتاوى داعشية إرهابية.

وقال الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن قضية فلسطين كانت وستظل قضية الأزهر الشريف -وقطاعاته المختلفة، والتي منها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية-؛ بل ملء قلبه وعقله، وجدانه وفؤاده، مواقفه حيالها واضحة، وكلماته في نصرتها مؤثرة مدوية.

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