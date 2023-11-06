يكشف عن شعاره.. مهرجان البحر الأحمر يعلن دفعة جديدة مع أفلام دورة 2023

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي؛ الذي سيقام خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، عن قائمة الأفلام السعودية بالإضافة الى الأفلام الأخرى التي تم اختيارها لنسخة مهرجان هذا العام، إلى جانب الأفلام التي تندرج تحت فئتي "روائع عربية" و"مسابقة البحر الأحمر"، تحت شعار "قصتك، بمهرجانك". وستعكس هذه الأفلام – بما في ذلك الأفلام الوثائقية والروائية التي تعرضها مؤسسة البحر الأحمر السينمائي – مدى تميز وتنوع إبداعات صنَّاع الأفلام المخضرمين والواعدين من المنطقة.



يُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.



يتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي باحتفاءه بصناعة السينما على نطاق عالمي، وفي الوقت ذاته يعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة العربية السعودية.



وتقدم الأفلام المختارة مجموعة متنوعة من الأعمال العالمية من إنتاج مواهب دولية جديدة، كالفيلم الرومانسي التاريخي "جانّ دو بارّي" – من إخراج مايوين وبطولة جوني ديب – بدعم من صندوق البحر ألأحمر الذي كان فيلم الافتتاح في مهرجان كان السينمائي.

ومن بين المخرجين المرشحين للأوسكار الذين تم اختيار عرض أفلامهم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، كوثر بن هنيّة عن فيلم "بنات ألفة"، وسيعرض ضمن فئة الروائع العربية، وأمجد الرشيد عن الفيلم الدرامي "إن شاء الله ولد"، الذي يعرض ضمن مسابقة البحر الأحمر، والمخرج ضرار خان مع أول أفلامه الذي يأتي تحت تصنيف أفلام الرعب "إن فليمز"، واماندا نيل إيو عن فيلم "خطوط النمر" و بالوجي عن فيلم "نذير شؤم".



ستقدم فئة الروائع العربية 11 فيلمًا تتميز بتنوع مواضيعها الملهمة وتعدد أنواعها، من بينها فيلم "وحشتيني" وهو أول أفلام المخرج تامر رغلي، من بطولة الفنانتين نادين لبكي وفاني اردانت، ويحكي قصة امرأة تحاول التصالح مع والدتها، كما يأتي المخرج ياسر الياسري مع فيلم "حوجن" من بطولة براء عالم ونور الخضراء. ويقدم المخرج مشعل الجاسر فيلم التشويق الكوميدي "ناقة" الذي يحكي قصة فتاة مراهقة تتوه في الصحراء لتصبح طريدة لناقة حقودة، أما المخرج فارس قدس فيقدم فيلم "أحلام العصر" الذي تدور أحداثه حول لاعب كرة قدم مشهور ومتقاعد خسر سمعته، فيجد نفسه مجبرًا على التّعاون مع ابنته لاستعادة مجده عن طريق استخدام وسائل التّواصل الاجتماعي.



ستعرض مسابقة البحر الأحمر 17 فيلماً متنوعاً، منها أفلامًا روائية ووثائقية وأفلام التحريك من جميع أنحاء آسيا وأفريقيا والعالم العربي، حيث تقدم هذه الأفلام مواهب مبتكرة في مجال صناعة السينما والسرد القصصي، كما ستُمنح الجوائز من قِبل لجنة تحكيم دولية التي يرأسها المخرج السينمائي الشهير باز لورمان.



سيتم عرض فيلم "نورة" للمخرج توفيق الزايدي – وهو أول عمل يتم تصويره بالكامل في منطقة العلا بالمملكة العربية السعودية – إلى جانب فيلم "كواليس" من إخراج الثنائي عفاف بن محمود وخليل بن كيران اللذان يتناولان في الفيلم الأحداث المشوقة التي تحدث وراء كواليس فرقة رقص متنقلة. كما تقدم المخرجة فرح النابلسي أول افلامها "الأستاذ" الذي أشاد به النقاد، وتم تصويره في الضفة الغربية ولعب الفنان صالح بكري دور بطولته؛ إلى جانب ذلك، سيُعرض فيلم "ما فوق الضريح" للمخرج كريم بن صالح الذي يتناول قصة طالب جزائري يقرر العمل لدى دار جنائز، بالإضافة إلى فيلم "روكسانا" من إيران للمخرج برويز شهبازي الذي يسرد حكاية رجل يحاول تطوير نفسه من أجل الحب.

العروض الخاصة:





إلى ابني (عرض عالمي أول)

للمخرج ظافر العابدين

السعودية، الإمارات العربية المتحدة

تشهد عائلة تغييرات لم تتوقعها ستؤثر عليها إلى الأبد، وذلك عقب عودة أحد أبنائها بعد غياب دام 12 عامًا.



جانّ دو بارّي

للمخرجة مايوين

فرنسا، السعودية

تشترك المخرجة مايوين في بطولة الفيلم مع النجم جوني ديب، الذي يلعب دور الملك الفرنسي لويس الخامس عشر.



مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: الروائع العربية



بنات ألفة

للمخرجة: كوثر بن هنية

فرنسا، السعودية، ألمانيا، تونس

تحاول عائلة مفككة فهم ما حدث لها عندما تلتحق ابنتيهما بجماعة"داعش" الإرهابية، في فيلم رائع يمزج بين الحقيقة والخيال.



هجان

للمخرج: ابو بكر شوقي

السعودية، مصر

يخوض فارس جمال برفقة حيوانه المفضل مغامرة شيقة حين يهربان معًا عبر صحراء السّعوديّة سعيًا للبقاء على قيد الحياة.



خالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة (عرض عالمي أول)

للمخرج: جمال كتبي

السعودية

فيلم وثائقي يستكشف رحلة الفنان البحريني خالد الشيخ بعد عزوفه عن مجال السياسة للسعي وراء تعلّم الموسيقى.



أحلام العصر (عرض عالمي أول)

للمخرج: فارس قدس

السعودية

لاعب كرة قدم مشهور ومتقاعد خسر سمعته، فيجد نفسه مجبرًا على التّعاون مع ابنته لاستعادة مجده عن طريق استخدام وسائل التّواصل الاجتماعي.



ثلاثة (عرض عالمي أول)

للمخرجة: نايلة الخاجة

الإمارات العربية المتحدة، تايلاند

يصاب طبيب "مريم" بالذّهول عندما تأخذ ابنها المضطرب إلى معالج تقليديّ لطرد الأرواح الشّريرة.



حوجن (عرض عالمي أول)

للمخرج: ياسر الياسري

السعودية، الإمارات العربية المتحدة

جنيّ سحريّ يجد نفسه مفتونًا بعائلة بشريّة تعيش معه في المنزل، لكنّها لا تستطيع رؤيته. هذا الفيلم مبنيّ على رواية "إبراهيم عبّاس" الشّهيرة.



وحشتيني

للمخرج: تامر رغلي

فرنسا، سويسرا، مصر

تشكل نادين لبكي وفاني أردانت فريق الأحلام في هذه القصّة الحميمة الّتي تدور حول امرأة مصريّة تحاول التّصالح مع والدتها.



ناقة

للمخرج: مشعل الجاسر

السعودية

تخرج "سارة" سرًا من المنزل فتتقطع بها السبل وسط كثبان الرياض الصحراوية، فتجد نفسها طريدةً لناقة حاقدة بعدما تتسبب خطأً منها في أذية صغيرها.



شماريخ (عرض عالمي أول)

للمخرج: عمرو سلامة

مصر

فيلم مشوّق عن قاتل مأجور يهرب مع امرأة، والتي كان من المفترض أن يقتلها.



أمس بعد بكرة (عرض عالمي أول)

للمخرج: عبد الغني الصائغ

السعودية

يجد شقيقان باباً قديماً يعيدهما بالزمن إلى الماضي لوقت كان والدهما المتوفي على قيد الحياة، لكن وفي محاولاتهما للتواصل معه، يعلقون في الماضي.



أنف وثلاث عيون (عرض عالمي أول)

للمخرج: أمير رمسيس

مصر، الإمارات العربية المتحدة