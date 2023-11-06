افتتاح المعرض التشكيلي "خارج النفق" بمركز الجزيرة للفنون الأربعاء المقبل

يفتتح رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتور وليد قانوش، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل، معرضًا للفنان خالد زكي تحت عنوان "خارج النفق"، بقاعة أحمد صبري بمركز الجزيرة للفنون.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم السبت الموافق 18 نوفمبر الجاري، على أن يفتتح يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً عدا يوم الجمعة.



يذكر أن قانوش افتتح، الأحد، النسخة الأولى من معرض "البدايات"، بقصر الفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية، والذي من المقرر له أن يستمر المعرض حتى يوم 23 نوفمبر الجاري، ومواعيده يوميا من الساعة 9 صباحًا: 2 ظهرًا ومن 5 مساء: 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

ويضم أعمال 149 فنانًا من مختلف الأجيال من بينهم 29 فنانًا من رواد الحركة التشكيلية المصرية.