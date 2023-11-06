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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مترو أنفاق للقناطر وقطار سريع لبورسعيد| طفرة في وسائل المواصلات خلال أيام.. خريطة المشروعات الجديدة بالمحافظات

وزير النقل
وزير النقل

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع 13 عقداً واتفاقية ومذكرة تفاهم فى مجالات الجر الكهربائى "مترو الأنفاق – القطار الكهربائى الخفيف – القطار الكهربائى السريع - السكة الحديد".

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني "للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا TRANSMEA2023”.

امتداد الخط الأول للمترو

وشهد وزير النقل، التوقيع على عقد بين هيئة الأنفاق والمكتب الاستشاري الإسباني TYPSA، وذلك لتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات المبدئية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة ‏الكبرى (المرج الجديدة - شبين القناطر).

ويأتي امتداد الخط الأول لمترو القاهرة ‏الكبرى، بطول 19 كم و14 محطة، وأكد أن المشروع يهدف إلى التوسع فى استخدام شبكة خطوط مترو الأنفاق بوصفها وسيلة نقل آمنة وعصرية وصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات ‏الملوثة للبيئة، كما سيتم إلغاء قطار سكة حديد 23 يوليو / شبين القناطر واستبداله بالمترو في مسار معزول.

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