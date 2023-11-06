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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مندوب فلسطين بالاتحاد الأوروبي: على الأمم المتحدة المطالبة بوقف إطلاق النار بغزة وليس هدنة

صدى البلد

قال مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبدالرحيم الفرا، إن هناك 18 وكالة أممية وقعت على بيان تطالب فيه بوقف الحرب على غزة.

وأضاف الفرا، خلال مداخلة عبر سكايب من بروكسل لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب على الأمم المتحدة أن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وليس هدنة إنسانية فقط.

وأوضح أن هناك تغيرا في مواقف الدول من العدوان الإسرائيلي على غزة، فبعدما ذهب الرؤساء يتباكون لدى إسرائيل، مواقف دول مهمة في العالم بدأت تتغير، موقف فرنسا، وموقف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ولفت إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية كانت قد رفعت العلم الإسرائيلي على المفوضية لمدة يومين، وسافرت إسرائيل مرتين، قدمت كل التضامن والتعاطف، لكنها بدأت تتراجع، تتحدث أنها لا تتحمل الصور القادمة من غزة، وأنه لا فرق بين طفل فلسطيني وطفل إسرائيلي.

وأشار إلى انها طالبت إسرائيل بمحاولة حماية المدنيين وأنهم لا يقبلون العقاب الجماعي، وتتحدث عن ممرات إنسانية، ولم لا يتم فتح ممر بحري عبر قبرص، ألمانيا أيضًا بدأت تخفف لهجتها ومواقفها، ولا تستخدم مصطلح "لإسرائيل حق الدفاع عن النفس"، والذي منح إسرائيل ضوءًا أخضر للعدوان على غزة.
 

العدوان الإسرائيلي المفوضية الأوروبية قناة القاهرة الإخبارية فلسطين وقف الحرب على غزة

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