جنوب سيناء .. تعديل تشغيل الآبار بالتجمعات التنموية الزراعية للعمل بالكهرباء

أعلنت محافظة جنوب سيناء، عن تعديل تشغيل آبار المياه بالتجمعات التنموية الزراعية السكنية، للعمل بالكهرباء وليس بالمولدات التي تعمل بالديزل، نظرًا لارتفاع تكلفة التشغيل بالمولدات، وذلك بناءً على رغبات منتفعي التجمعات التنموية بالمحافظة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه سيجري البدء في تشغيل آبار المياه بالكهرباء بالتجمع التنموي الزراعي واد السعال التابع لمدينة سانت كاترين، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر الجاري، وفي وادي السحيمي بمدينة رأس سدر سيجري بدء التشغيل بالكهرباء يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر الجاري، والتشغيل بتجمع الحمه التابع لمدينة رأس سدر سيكون يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يجري الإعلان عن تشغيل باقي الآبار بكافة التجمعات التنموية على مستوى المحافظة تباعًا.

أوضح المحافظ في تصريح اليوم، أنه حريص على تلبية رغبات المنتفعين من هذه التجمعات، بغرض زراعتها وتحويل صحراء جنوب سيناء إلى جنة خضراء لإنتاج كافة المحاصيل الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض، مؤكدًا على ضرورة تواجد المنتفعين بالتجمعات السالفة الذكر قبل موعد التشغيل بنحو 72 ساعة وسيجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه المتخلفين عن الحضور.

أشار إلى أن المحافظة تضم 7 تجمعات تنموية سكنية زراعية، ضمن المشروع الرئاسي "زراعة مليون ونصف فدان"، وكل منتفع حصل على منزل منازل جرى تشطيبه على أعلى مستوى، وتبلغ مساحته 200 متر مربع، جرى البناء على 120 متر و ترك 80 متر حوش، ويتكون من 3غرف، ومضيفة، وصالة، ومطبخ، وحمام، إضافة إلى 5 أفدنة زراعية، وجرى تزويد كل تجمع بمحطة تحلية تعمل بطاقة 565 ألف متر مكعب، إضافة إلى محطات معالجة، ومسجد مدرسة، ووحدة صحية، وملعب خماسي، و10 محلات لبيع السلع الغذائية.

وتابع : كما جرى توصيل الخدمات والمرافق بكل تجمع، من "كهرباء، صرف صحي، مياه"، وتقسط قيمة المنزل والـ 5 أفدنة على مدار 20 عامًا، مع مراعاة ترك فترة سماح حتى تصبح هذه الزارع منتجة، مشيرًا إلى أن تكلفة المنزل والـ 5 أفدنة الخاصة على الدولة بلغت مليون و700ألف جنيه، تكلفت الدولة منهم 900 ألف جنيه، ويدفع المنتفع 800 ألف جنيه فقط من القيمة الإجمالية، بهدف دعم المواطنين، وتوفير فرص عمل لهم، والتوسع في زيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة.

التجمعات التنموية