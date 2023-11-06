الأمين العام للأمم المتحدة: غزة أصبحت مقبرة للأطفال.. ولا يوجد أحد آمن

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من أنه "لا يوجد أحد آمن" في غزة، مكررا دعوته العاجلة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

وقال جوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة يوم الاثنين إن الوضع في غزة أكثر من مجرد أزمة إنسانية.

وأضاف أن العمليات البرية والقصف الإسرائيلي يستهدف المدنيين والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد والكنائس ومنشآت الأمم المتحدة بما في ذلك الملاجئ. وقال إن حماية المدنيين يجب أن تكون ذات أهمية قصوى.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أشعر بقلق عميق إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي التي نشهدها. اسمحوا لي أن أكون واضحا، لا يوجد طرف في نزاع مسلح فوق القانون الإنساني الدولي.

وأضاف أن غزة "أصبحت مقبرة للأطفال" حيث يُقتل أو يُصاب المئات من الفتيان والفتيات كل يوم.

تشير التقارير إلى أن عدد الصحفيين الذين قُتلوا خلال فترة أربعة أسابيع يفوق عدد الصحفيين الذين قُتلوا في أي صراع خلال ثلاثة عقود على الأقل. لقد قُتل من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة عدد أكبر من أي فترة مماثلة في تاريخ منظمتنا.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إن المساعدات الإنسانية التي تأتي عبر معبر رفح الحدودي ليست كافية لنحو 2.7 مليار شخص في غزة.

وقال: رغم تدفق المساعدات فهناك محيط من الاحتياجات.

وأضاف أن ما يزيد قليلا عن 400 شاحنة مساعدات عبرت إلى غزة في الأسبوعين الماضيين مقارنة بـ 500 شاحنة كل يوم قبل الصراع. وأضاف أن الشاحنات التي دخلت غزة لم تكن تحتوي على الوقود.

وبدون وقود، يموت الأطفال في الحاضنات والمرضى الذين يحتاجون إلى أجهزة دعم الحياة. لا يمكن ضخ المياه أو تنقيتها. ويمكن أن تبدأ مياه الصرف الصحي غير المعالجة بالتدفق قريبًا إلى الشوارع، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض.