مع دخول الخريف والشتا..أفضل طرق علاج التهاب الجيوب الأنفية

تعد التهابات الجيوب الأنفية من المشكلات الشائعة خلال فصلي الخريف والشتاء خاصة عند حدوث العواصف الجوية .. فما علاجها؟

فيما يلي أهم الطرق للعلاج المنزلي وإدارة آلام والتهابات الجيوب الأنفية بسرعة أكبر وذلك وفقا لما جاء في موقع heritageucpc

رذاذ مزيل الاحتقان: يمكن أن يساعد رذاذ مزيل احتقان الأنف الذي لا يستلزم وصفة طبية والذي يحتوي على الماء المالح في الحفاظ على رطوبة الممرات الأنفية وإزالة الاحتقان والمساعدة في علاج الالتهاب.

يُسمح باستخدام بعض البخاخات، مثل عفرين، لمدة تصل إلى ثلاثة أيام فقط وقد يؤدي الاستخدام الذي يزيد عن ثلاثة أيام إلى حدوث انتعاش أو عودة احتقان الأنف وتكون الأنواع الأخرى من بخاخات الأنف، مثل فلوتيكاسون، أكثر فعالية مع الاستخدام المستمر.

الحصول على الراحة: من المهم الحصول على الكثير من الراحة لمساعدة الجسم على مكافحة العدوى ويمكن أن تؤدي الراحة أيضًا إلى تسريع وقت التعافي.

أثناء النوم، قد يكون من المفيد دعم نفسك بالوسائد لتسهيل التنفس.

رطوبة: ضع جهاز ترطيب أو جهاز تبخير في الغرفة التي تنام فيها لزيادة رطوبة الهواء والمساعدة في تقليل الازدحام. يمكن لأشياء مثل الهواء الجاف ودخان التبغ والمياه المكلورة أن تهيج الأغشية المخاطية الموجودة في الأنف وتخلق بيئة مناسبة تمامًا لالتهابات الجيوب الأنفية.

الترطيب: تأكد من شرب الكثير من السوائل الصافية، مثل الماء والجاتوريد والعصير، والتي تساعد على تخفيف المخاط.

يجب تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول لأنها قد تؤدي إلى الجفاف.

الأدوية: تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل مزيلات الاحتقان ومضادات الهيستامين ومسكنات الألم للمساعدة في تخفيف الألم والضغط. تابع مع طبيبك قبل تناول أي دواء إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية أو تتناول أنواعًا أخرى من الأدوية الموصوفة.

لا ينبغي أبدًا إعطاء مزيلات الاحتقان وأدوية البرد الأخرى التي لا تستلزم وصفة طبية للأطفال دون سن 4 سنوات وبالنسبة للأطفال الصغار، يعتبر الشفط الأنفي وسيلة للمساعدة في علاج الاحتقان و يساعد هذا المحلول في تقليل التنقيط بعد الأنف وتهيج الرئة.

الري الأنفي: باستخدام علاج شطف بالملح والماء، ويقم بغسل الممرات الأنفية و لقد كان الري الأنفي طريقة مثبتة لعلاج الجيوب الأنفية والتي تم استخدامها لعدة قرون ومن المهم استخدام الماء المقطر فقط.



الأطعمة الحارة: تناول الأطعمة الحارة يمكن أن يساعد في تنظيف الممرات الأنفية و يمكن إضافة أشياء مثل الفلفل الحار أو الصلصة الحارة أو الفجل الحار أو الوسابي إلى نظامك الغذائي المعتاد لرفع الحرارة.

البخار: استنشق البخار من وعاء به ماء دافئ أو خذ حمامًا ساخنًا مشبع بالبخار ويمكن أيضًا وضع منشفة دافئة ومبللة على الوجه، ثم تليها منشفة باردة للمساعدة في تقليل الألم وفتح الممرات الأنفية.

محفزات: كن على دراية بما يعمل كمحفز لعدوى البرد أو الجيوب الأنفية واستعد وفقًا لذلك و تناول مضادات الهيستامين قبل موسم الحساسية واستخدم وعاء Neti على الفور إذا شعرت بأي أعراض نزلة برد.

فيتامين سي: تأكد من زيادة كمية فيتامين سي التي تتناولها.

قد يساعد ذلك في مكافحة التهابات الجيوب الأنفية بسرعة أكبر وتقليل الالتهاب والمساعدة في تخفيف عدوى الجيوب الأنفية أو أعراض البرد.