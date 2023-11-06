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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة نور الشريف.. حسنى صالح يفجر مفاجأة عن فيلم الإسكندراني لخالد يوسف

حسنى صالح
حسنى صالح

فجر المخرج حسنى صالح مفاجأة من العيار الثقيل حيث كشف بعض التفاصيل عن فيلم الإسكندراني الذى يقوم بإخراجه خالد يوسف مؤكدا أنه قام بالعمل على الفيلم لمدة أسبوع وكان سيقوم ببطولته نور الشريف.

وقال حسنى صالح فى لقاء ببرنامج القاهرة اليوم مع الفنان إدوارد: اشتغلت على الفيلم لمدة أسبوع وكان من المقرر أن يقوم ببطولته  نور الشريف وموبينات الفيلم دخلت المعامل أسبوع وموجودة إلى الآن في معامل أستوديوهات السينما.

وأضاف حسنى صالح : سعدت عندما علمت أن المخرج خالد يوسف تولى إخراج الفيلم وان العمل سيرى النور خاصة أنه من أروع ما كتبه الراحل أسامة أنور عكاشة.

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فيلم الإسكندرانى  

وقد قال المخرج خالد يوسف، إنه سعيد بتقديم فيلم “الإسكندراني”، من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة ويعتبر نفسه محظوظا بتقديم هذا العمل، مشيرا إلى أنه كان يتمنى تقديم أي عمل من كتابته سواء للسينما أو التلفزيون.

وأكد خالد يوسف، أن أحمد العوضي بطل فيلمه الجديد “الإسكندراني”، سيكون بمثابة ميلاد نجم جديد، مشيرا إلى أنه حقق نجاحا كبيرا قبل وبعد تعاونه مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وعن وجود مشاهد أو قصص مثيرة للجدل في فيلمه الجديد، قال المخرج الشهير: "كلمة إثارة الجدل مرتبطة بوجود اسم خالد يوسف".

فيلم “الإسكندراني” يشارك فى بطولته كل من زينة وأحمد العوضي وحسين فهمي وبيومي فؤاد ومحمود حافظ.

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