عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه يتابع عن كثب من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية .

 

رئيس جامعة طنطا يوجه بإعطاء ملفات التصنيفات الدولية الأولوية القصوى ..صور

 كما أشار محافظ الغربية إلى أنه يتم التعامل الفوري مع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية الرقعة الزراعية، وحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، مشددا على أنه لا تهاون في التعديات على الأرضي الزراعية لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية وردع المخالفين.

التصنيفات الدولية التنسيق التعديات على الاراضي الزراعية التعديات علي الأراضي التعامل الفوري الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الحملات المكبرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

تراجع حاد في السياحة.. إسرائيل تتلقي ضربة غير مسبوقة بسبب الحرب

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

أنت في الأهلي وأنا درجة "تانية"| أسوأ 8 أسابيع في حياة موديست.. وقرار عاجل من "الأحمر"

عمر كمال عبد الواحد.. أحمد حسن يعلن خبرا صادما لجماهير الزمالك

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يُتابع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

ترشيحاتنا

استهدافها بعبوة موجهة لاصقة.. سرايا القدس تعلن تدمير آلية إسرائيلية في غزة

جوزيب بوريل: المعركة بين فلسطين وإسرائيل تحولت إلى صراع ديني وحضاري

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن توغل قواته في عمق غزة

الصحة: وصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة للعلاج بمصر

استشهاد 4 أشخاص.. الاحتلال الإسرائيلي تقصف عيادة طب العيون ومستشفى الرنتيسي للأطفال

رئيس الوزراء القطري يطالب بضرورة ضمان التدفق الدائم للمساعدات الإنسانية إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة مزدوجة.. ما هي خطة الأهلي للحصول على فتوح وتخفيض غرامة كهربا؟

بسبب فستان زفاف.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عز الدين بعد تصدر التريند

فلسطيني يكشف استهداف قوات الاحتلال للمصدر البديل لشحن هواتفهم.. تفاصيل

قصة تسمية حارة دبانة على أسم المشروب الغازي سبيرو سباتس

فيديو

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

محمد سلام يرد على شائعة استبعاده من مسلسل أمير كرارة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ