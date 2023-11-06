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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنفيكا: نتعاون مع نادي بيراميدز ليكون أحد أهم المصدرين للمواهب واللاعبين

ديفيد جوميز
ديفيد جوميز

أعرب ديفيد جوميز، مسئول التطوير بقطاعات الناشئين بنادي بنفيكا البرتغالي، عن سعادته بالتعاون والشراكة مع نادي بيراميدز، قائلا “نحن دائما في بنفيكا نبحث عن الأفضل في كل شيء، وبيراميدز أحد أهم الأندية التي أثبتت نفسها سريعا في كرة القدم المصرية والأفريقية، وعندما عرض علينا التعاون والشراكة كان الأمر مرحبا به بشدة؛ لأنه بالفعل سيكون إضافة سواء لنادي بنفيكا أو نادي بيراميدز على حد سواء”.

وأضاف “بنفيكا له تاريخ كبير ومميز، وصاحب بصمة في قطاع الناشئين، وأظهر عشرات المواهب العالمية، لأنه يهتم بكل التفاصيل الخاصة بالمواهب والشباب منذ الصغر، ولدينا هدف وهو نشر تجربة نادي بنفيكا في العالم، وسعداء بأن تكون بداية الانطلاقة في قارة أفريقيا عن طريق نادٍ كبير بحجم بيراميدز، والذي أثبت أنه يسير في طريق الاحترافية والتطوير في كل شيء مع إدارته الحالية”.

فيما قال ميجيل رييس، منسق التوسع بنادي بنفيكا، “نتشرف للغاية كممثلين لنادي بنفيكا بالتواجد في مصر، وفي ضيافة نادي بيراميدز الذي نسعد كثيرا بالتعاون معه، وكانت لنا جلسات مستمرة مع مسئوليه من أجل التنسيق والتطوير وبالفعل نحن لدينا تطلعات كثيرة من هذه الاتفاقية والشراكة، والشباب والناشئين هم أهم شيء في كرة القدم ويجب الاهتمام بهم بالشكل المطلوب”.

وأكد “لدينا تطلعات وأهداف واحدة مع نادي بيراميدز، وجلسنا مع المهندس ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، وأعجبنا كثيرا بطريقة التفكير والتطوير والخطة الموضوعة من جانب إدارة النادي للتطوير والتوسع والبداية من قطاع الناشئين، ونحن في بنفيكا لدينا تجربة وخطة عمل في هذا القطاع ولنا تاريخ كبير يمكن أن نساعد به نادي بيراميدز في تطوير هذا القطاع المهم”.

واختتم “لدينا هدف واضح وهو أن يكون لنا بصمة كرة القدم العصرية وأن نقدم جودة عالية للاعبين شباب واعدين ونسعى لأن نساهم في أن يكون بيراميدز أحد أهم المصدرين للمواهب واللاعبين لمختلف دول العالم مثلما الحال بالنسبة لبنفيكا، والشراكة لن تكون إضافة فقط لنادي بيراميدز وإنما إضافة للكرة المصرية بالكامل”.

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