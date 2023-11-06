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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد مرور عام على زواجهما.. أول عمل يجمع بين إلهام عبد البديع ووليد سامى

وليد سامى والهام
وليد سامى والهام عبد البديع

كشف الملحن وليد سامى عن أول تعاون بينه وزوجته الفنانة إلهام عبد البديع حيث يقدمان سويا فيلم بعنوان "ميناتل" للمخرج أحمد صالح الكيلانى.

وقال وليد سامى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك  : الحمد لله، قريبًا أول فيلم سينما ليا  مع الفنانة الكبيرة إلهام عبد البديع وإخراج أحمد صلاح الكيلاني.

وليد سامى

وتزوجت إلهام عبد البديع من وليد سامى منذ عام تقريبا وقد تحدثت خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج «نص الكلام» المذاع عبر فضائية «النهار» لأول مرة عن كواليس زواجها الملحن وليد سامي، مضيفة أنها أبلغت الفنان تامر حسني موعد حفل الزفاف قبلها بأيام قليلة، وقال لي «هكلمك» ولكنه لم يأت، أما حمادة هلال فاجأها بحضوره الفرح رغم أنه كان في لبنان وقتها ولكنه أصر على الحضور.

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أنا أكبر بـ 8 سنين

كشفت الفنانة إلهام عبد البديع، تفاصيل زواجها الملحن وليد سامي، موضحة أنها أكبر من زوجها بـ 8 سنوات، مشيرة إلى أنها خافت من الخطوة فى البداية وكانت مرعبة بالنسبة لها، وفى البداية لم تكن تعرف بفارق السن بينها وبينه، إلا بعد فترة.

وقالت «إلهام عبد البديع»: «صدمت فى البداية وقلت إن هذا السبب فى مشاجرتنا كثيرا، وكنت بحاول أقدر ظروفه فى وقت سنة من أجل أن أفهمه، وأحاول أن لا أغير وأعطي له مساحته علشان ميحسش أنه فوت حاجات، وهو يحترمني جدا وأنا أحترمه».

وأوضحت «إلهام عبد البديع» أن هناك الكثير الذين قالوا أن علاقتهم كارثية ولن تنجح، معقبة: «أهله كانوا فى البداية لديهم علامة استفهام، وشكلي لا يظهر أني أكبر منه، ومكنش حد يعرف وهو جمبي مش بيبان، وفى الأول كانوا قلقين قليلا، ولكن بعد ما شافوني خلاص، و99% من أهلي كانوا معترضين وكانوا متوقعين الطلاق».

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