مفاجآت بالجملة.. تعاون بيراميدز وبنفيكا البرتغالي بشأن تطوير الناشئين وتبادل اللاعبين

قال جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز: سعيد بالشراكة بين بيراميدز وفريق نادي بنفيكا لأنني برتغالي وسعيد بشراكة مع فريق كبير بحجم بنفيكا الذي أعشقه منذ الصغر وهو واحد من أهم أندية قارة أوروبا.

واكد بنفيكا نادي مشهور جدا وصاحب تاريخ كبير في قارة أوروبا والعالم وأرحب بوجودهم في نادي بيراميدز وفي القاهرة، وسعيد بتلك الشراكة وبأن نعمل سويا ، وبيراميدز أحد الأندية التي ولد عملاقا في كرة القدم المصرية والأفريقية، والتعاون بين بيراميدز وبنفيكا سيكون له مردودا كبيرا خلال السنوات المقبلة في سبل تطوير قطاعات الناشئين.

اما قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز ، إننا نفخر بالشراكة مع نادي بنفيكا البرتغالي الذي كانت لنا زيارة له في الفترة الماضية، وشاهدنا بأعيننا الاحترافية الشديدة التي يتعامل بها والتطوير العلمي المستمر لقطاعات الناشئين وحتى مستويات المحترفين والكبار، ونحن بالفعل سعداء بتلك الشراكة التي سيكون لها عائد كبير على نادي بيراميدز وكرة القدم المصرية خلال السنوات المقبلة.

وأضاف عيد : بنفيكا أحد أهم الأندية التي يعتبر لها تاريخ كبير في البرتغال وأوروبا التي أظهرت عشرات النجوم ولها تاريخ على مستوى قطاعات الناشئين وهو مصدر المواهب في القارة العجوز والتعاون مع بيراميدز سيكون له إضافة كييرة في هذا الشأن وسعداء بتلك الشراكة.

وأشار الى ان الاهتمام بالناشئين أحد أهم خطوات إظهار مواهب على أعلى مستوى في السنوات المقبلة وبيراميدز يهتم بهذا القطاع وخلال سنوات قليلة أظهر عددا كبيرا من النجوم الشباب وهناك خطة عملية مدروسة واحترافية يسعى النادي لتطبيقها بالتعاون مع بنفيكا خلال السنوات المقبلة.

ومن جانب النادي البرتغالي أعرب ديفيد جوميز مسئول التطوير لقطاعات الناشئين بنادي بنفيكا البرتغالي عن سعادته بالتعاون والشراكة مع نادي بيراميدز، قائلا “نحن دائما في بنفيكا نبحث عن الأفضل في كل شيء وبيراميدز أحد أهم الأندية التي أثبتت نفسها سريعا في كرة القدم المصرية والأفريقية، وعندما عرض علينا التعاون والشراكة كان الأمر مرحبا به بشدة لأنه بالفعل سيكون إضافة سواء لنادي بنفيكا أو نادي بيراميدز على حد سواء”.

وأضاف : بنفيكا له تاريخ كبير ومميز وصاحب بصمة في قطاع الناشئين وأظهر عشرات المواهب العالمية، لأنه يهتم بكل التفاصيل الخاصة بالمواهب والشباب منذ الصغر، ولدينا هدف وهو نشر تجربة نادي بنفيكا في العالم، وسعداء بأن تكون بداية الانطلاقة في قارة أفريقيا عن طريق نادي كبير بحجم بيراميدز، والذي أثبت أنه يسير في طريق الاحترافية والتطوير في كل شيء مع إدارته الحالية.

فيما قال ميجيل رييس منسق التوسع بنادي بنفيكا" نتشرف للغاية كممثلين لنادي بنفيكا بالتواجد في مصر وفي ضيافة نادي بيراميدز الذي نسعد كثيرا بالتعاون معه وكانت لنا جلسات مستمرة مع مسئوليه من أجل التنسيق والتطوير وبالفعل نحن لدينا تطلعات كثيرة من هذه الاتفاقية والشراكة، والشباب والناشئين هم أهم شيء في كرة القدم ويجب الاهتمام بهم بالشكل المطلوب.

وأكد : لدينا تطلعات وأهداف واحدة مع نادي بيراميدز وجلسنا مع المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز وأعجبنا كثيرا بطريقة التفكير والتطوير والخطة الموضوعة من جانب إدارة النادي للتطوير والتوسع والبداية من قطاع الناشئين، ونحن في بنفيكا لدينا تجربة وخطة عمل في هذا القطاع ولنا تاريخ كبير يمكن أن نساعد به نادي بيراميدز في تطوير هذا القطاع المهم.

واختتم : لدينا هدف واضح وهو أن يكون لنا بصمة كرة القدم العصرية وأن نقدم جودة عالية للاعبين شباب واعدين ونسعى لأن نساهم في أن يكون بيراميدز أحد أهم المصدرين للمواهب واللاعبين لمختلف دول العالم مثلما الحال بالنسبة لبنفيكا، والشراكة لن تكون إضافة فقط لنادي بيراميدز وإنما إضافة للكرة المصرية بالكامل.