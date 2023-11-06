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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات طائرة الزمالك يهزم هليوبوليس 3 - صفر في الدوري

صدى البلد

 


 فاز الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 0/3،  في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم علي صالة الشهيد أحمد المنسي بالقلعة البيضاء، ضمن الجولة الثانية للدور التمهيدي للمجموعة الثانية لبطولة الدوري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/15
25/14
25/13


ويتواجد فريق  طائرة سيدات الزمالك في المجموعة الثانية بجانب كل من؛ سبورتنج وسموحة والزهور والطيران وهليوبوليس وأكتوبر والمقاولون العرب.

يذكر أن الفريق سبق وفاز علي نظيره المقاولون العرب بنتيجة 0/3   في المباراة التي أقيمت بينهما علي صالة نادي الزمالك ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة.

ومن المقرر أن يواجه الفريق يوم الجمعة  المقبل نظيره فريق الزهور على صالة الأخير ضمن مباريات الجولة الثالثة.

يذكر أن فريق الزمالك للكرة الطائرة للسيدات حقق ثنائية بطولة أفريقيا بالفوز في المباراة النهائية علي فريق الأنابيب الكيني وبطولة كأس مصر بالفوز على الأهلي.

ويقود الجهاز الفني للفريق كل من؛ حسام شكري مديرا فنيا ومحمد أنور مدربا عاما، أشرف عبدالعال مدربا، هبة حسنين مديرا إداريا، سمية ناجح للعلاج الطبيعي، وأحمد عبد العزيز مخططا للأحمال.

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