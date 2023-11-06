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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بتقنية الواقع الافتراضي.. معرض عن الملك الصبي توت عنخ آمون في ألمانيا

صدى البلد

في عام 1323 قبل الميلاد، توفي الملك الصغير توت عنخ آمون عندما كان عمره 19 عامًا، وكان يُنتظر أن يواجه حاكم العالم السفلي، إله الموت، أوزوريس. 

وبعد مرور أكثر من ثلاثة آلاف عام، يمكن للزوار الآن استكشاف عالم توت عنخ آمون المفقود في معرض جديد في ألمانيا.

يستخدم المعرض التكنولوجيا المتقدمة مثل الوسائط المتعددة ونظارات الواقع الافتراضي لينغمس الزوار في مشاهد من مصر القديمة، التي لا تزال تثير فضول الناس حتى اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

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في نوفمبر من عام 1922، تم اكتشاف أحد أعظم الكنوز في القرن العشرين بعد ست سنوات من حفريات العالم الآثار البريطاني هوارد كارتر في وادي الملوك بالقرب من الأقصر في مصر. كان الباحث يبحث عن مقبرة الملك الصغير توت عنخ آمون الشهير، ولكن بدون جدوى حتى نفدت الأموال، ثم أعطاه مموله، إيرل كارنارفون، فرصة أخيرة للبحث عن المقبرة.

في الرابع من نوفمبر 1922، كان صبي يُدعى حسين عبد الرسول يحمل الماء للعمال وصدم بسلم حجري تحت الأنقاض. وفقًا لقصة كارتر، أراد الصبي تجربة دور عالم الآثار الأوروبيين وكان يحمل عصا، وخلال ذلك اصطدم بالسلم الحجري.

منذ ذلك الحين، لم يتوقف فريق البحث عن استخراج كنوز الفراعنة بحماس، وعثر أيضًا على ختمين يحملان العلامة الملكية لتوت عنخ آمون. ومع ذلك، لم يقم كارتر بفتح غرفة الدفن إلا بعد وصول اللورد كارنارفون من إنجلترا في 26 نوفمبر 1922، وهنا حدث الكشف الفعلي.

يُقال أن اللورد كارنارفون ، الذي كان يقف في ممر مظلم، سأل هوارد كارتر "هل ترى أي شيء؟"، وأجاب كارتر بقوله "نعم، أشياء رائعة".

في النهاية، اكتشف هوارد كارتر كنوزًا لا تقدر بثمن لم يشاهدها أحد من البشر لأكثر من 3000 عام، ووصف كفي النهاية، اكتشف هوارد كارتر كنوزًا لا تقدر بثمن لم تُشاهد من قبل عين بشرية لأكثر من 3000 عام. ووصف كارتر الانطباعات الأولية له قائلاً: "كانت التفاصيل تظهر ببطء من الضباب؛ حيوانات غريبة وتماثيل وذهب في كل مكان، رأينا بريق الذهب".

توت عنخ آمون التكنولوجيا المتقدمة اللورد كارنارفون الواقع الافتراضي هوارد كارتر حسين عبد الرسول

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