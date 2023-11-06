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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

الأعلى للثقافة ينظم ندوة "طه حسين وتأثيره على الثقافات الأفريقية".. الأربعاء

صدى البلد

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، مائدة مستديرة بعنوان "طه حسين وتأثيره على الثقافات الأفريقية" ضمن احتفاء وزارة الثقافة المصرية بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، وذلك فى تمام الساعة الخامسة من مساء الأربعاء المقبل الموافق 8 نوفمبر الجارى بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وتأتى المائدة المستديرة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ويدير المائدة الدكتور سيد رشاد أستاذ مساعد بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة.

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ويشارك فى المائدة المستديرة عدد من الباحثين من الدول الأفريقية من بينهم: الباحث إسماعيل أسف دانكوما - (أفريقيا الوسطى)  مندوب المنظمة التعليمية الأفروسطية "منظمة الإصلاح الاجتماعي بجمهورية أفريقيا الوسطى"، والباحث أبوبكر عبد القادر كونتا (مالي) باحث سياسي ومهتم بالأدب الأفريقي، وحسن سويد (تنزانيا) الأمين الثقافي بالاتحاد العام للطلبة الأفارقة بجمهورية مصر العربية، والباحث صالح إسحاق عيسى (تشاد) باحث في الدراسات الأفريقية.

وكان قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، أطلق سلسلة ندوات تحت عنوان "أيام طه حسين" بمركز سينما الحضارة بالأوبرا، واستمرت حتى 24 أكتوبر الماضى.

طه حسين الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الاعلى للثقافة الثقافات الأفريقية الدكتور هشام عزمي الدكتور طه حسين المائدة المستديرة المجلس الأعلى للثقافة

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